Росія напала на Україну близько 5:00 24 лютого. Окупанти досі продовжують бомбардувати українські міста.
Актуально Росія напала на Україну: хронологія основних подій
Низку фінустанов Росії відключили від Mastercard
На Росію чекають нові заборони через повномасштабне військове вторгнення в Україну. Світ засуджує агресію окупантів, через яку гинуть мирні жителі, зокрема, діти.
У зв'язку із введенням санкцій проти держави-агресорки, у компанії Mastercard вирішили заблокувати доступ до платіжної системи багатьом російським фінустановам. Однак їхні назви поки не повідомили.
Окрім цього, Mastercard продовжить співпрацювати з регулювальними органами, аби повністю дотримуватися зобов'язань щодо дотримання санкційних розпоряджень.