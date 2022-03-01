Россия напала на Украину около 5:00 24 февраля. Оккупанты до сих пор продолжают бомбить украинские города.

Актуально Россия напала на Украину: хронология основных событий

Ряду финучреждений России отключили от Mastercard

Россию ждут новые запреты из-за полномасштабного военного вторжения в Украину. Мир осуждает агрессию оккупантов, из-за которой гибнут мирные жители, в частности, дети.

В связи с введением санкций против государства-агрессора, в компании Mastercard решили заблокировать доступ к платежной системе многим российским банкам. Однако их названия пока не сообщили.

Кроме этого, Mastercard продолжит сотрудничать с регулирующими органами, чтобы полностью соблюдать обязательства по соблюдению санкционных распоряжений.

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