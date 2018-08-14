Акции Pandora критически упали: компания увольняет работников
Известный ювелирный дом Pandora увольняет почти 400 рабочих после прогнозов, что продажи компании упали.
Об этом сообщает ВВС.
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После обеда 14 августа акции ювелирного дома упали почти на 20% в Копенгагенской фондовой бирже. Это самый низкий показатель с мая 2014 года.
Компания страдает из-за того, что меньше людей стали посещать торговые центры, особенно на ее ключевом американском рынке.
Pandora известна своими браслетами и является крупнейшей в мире ювелирной компанией по объему производства.
Pandora имеет почти 2600 магазинов во всем мире, но продажи у более 600 ее магазинов в Великобритании и США в последнее время упали.
Более половины сокращений коснется рабочих в Таиланде, где команду покинуть 218 сотрудников. Pandora производит свои ювелирные изделия на двух фабриках в Бангкоке и Ламфуни. Там работают около 13 тысяч человек.