Акции Pandora критически упали: компания увольняет работников

Известный ювелирный дом Pandora увольняет почти 400 рабочих после прогнозов, что продажи компании упали.

Об этом сообщает ВВС.

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После обеда 14 августа акции ювелирного дома упали почти на 20% в Копенгагенской фондовой бирже. Это самый низкий показатель с мая 2014 года.



Компания страдает из-за того, что меньше людей стали посещать торговые центры, особенно на ее ключевом американском рынке.



Pandora известна своими браслетами и является крупнейшей в мире ювелирной компанией по объему производства.



Pandora имеет почти 2600 магазинов во всем мире, но продажи у более 600 ее магазинов в Великобритании и США в последнее время упали.



Более половины сокращений коснется рабочих в Таиланде, где команду покинуть 218 сотрудников. Pandora производит свои ювелирные изделия на двух фабриках в Бангкоке и Ламфуни. Там работают около 13 тысяч человек.