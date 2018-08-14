Акції Pandora критично впали: компанія звільняє працівників

Відомий ювелірний дім Pandora звільняє майже 400 робітників після прогнозів, що продажі компанії впали.

Про це повідомляє ВВС.

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По обіді 14 серпня акції ювелірного дому впали майже на 20% на Копенгагенській фондовій біржі. Це найнижчий показник з травня 2014 року.

Компанія страждає через те, що менше людей почали відвідувати торгові центри, особливо на її ключовому американському ринку.

Pandora відома своїми браслетами та є найбільшою у світі ювелірною компанією за обсягом виробництва.

Pandora володіє майже 2 600 магазинами у всьому світі, але продажі у її понад 600 магазинах в Британії та США останнім часом впали.

Більш ніж половина скорочень заторкне робітників у Таїланді, де команду покинути 218 співробітників. Pandora виробляє свої ювелірні вироби на двох фабриках у Бангкоку та Ламфуні. Там працюють близько 13 тисяч людей.