Два года без Гандзюк: активисты под МВД требуют у Авакова честного расследования - видео
Активисты 31 июля устроили акцию под зданием МВД. Они требовали справедливого и честного расследования и наказания виновных в убийстве Екатерины Гандзюк.
Под зданием МВД собрались более сотни активистов, а также немало журналистов. Об этом сообщают журналисты 24 канала с места события.
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Правоохранителей было немного – около 20 человек. Акция продлилась недолго и прошла мирно.
Митинг активистов уже завершился. Перед этим они зажгли файеры и разрисовали асфальт перечеркнутыми именами чиновников МВД.
Смотрите видео акции "2 года без Гандзюк":
Акция под МВД / Фото Андрея Костюка и Татьяны Крохмаль для 24 канала
Что известно о расследовании убийства Екатерины Гандзюк
С момента нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк прошло два года. Активистку облили серной кислотой, а через три месяца лечения с химическими ожогами, она умерла в больнице.
Дело до сих пор расследуют, исполнители – за решеткой, но пока ответственность не понесли заказчики нападения. Причиной трагедии называют деятельность активистки, в частности борьбу с коррупцией среди чиновников Херсонщины.
Следствие выдвинуло подозрения 5 исполнителям:
- организатору Сергею Торбину,
- соучастнику Никите Грабчуку,
- Владимиру Васяновиуч,
- Вячеславу Вишневскому,
- Виктору Горбунову.
Их приговорили от 3 к 6 годам заключения. Заказчиком следствие считает главу Херсонского облсовета Владислава Мангера. Посредник – Алексей Левин.
В марте 2020 года его экстрадировали из Болгарии. Оба сейчас находятся под арестом. В апреле этого года следствие передало дело в суд. Однако друзья и семья Гандзюк убеждают, что дело слили.
Под давлением общественности дело вернули следователям. А Мангера, который ранее вышел под залог, из-за угроз семье Екатерины и давления на свидетелей – отправили под стражу. И уже на этой неделе обвинительные акты против Мангера и Левина снова передали в суд.
Главное о деле Екатерины Гандзюк
- Следствие считает, что летом 2018 года Алексей Левин получил заказ от главы Херсонского облсовета Владислава Мангера на организацию нападения на советника городского головы Херсона Екатерину Гандзюк.
- Гандзюк вроде мешала Мангеру воплощать схемы незаконной вырубки леса и подрывала его авторитет в области.
- Впоследствии Левин привлек к преступлению Сергея Торбина, а тот уже нашел исполнителей.
- Договоренность о нападении оформили в офисе Игоря Павловского, который, якобы, знал о подготовке преступления.
- Гандзюк облили кислотой 31 июля 2018 года. 4 ноября активистка умерла в больнице. Приговор по делу уже получили 5 человек, которые сознались и пошли на сделку со следствием.