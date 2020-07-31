Активисты 31 июля устроили акцию под зданием МВД. Они требовали справедливого и честного расследования и наказания виновных в убийстве Екатерины Гандзюк.

Под зданием МВД собрались более сотни активистов, а также немало журналистов. Об этом сообщают журналисты 24 канала с места события.

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Правоохранителей было немного – около 20 человек. Акция продлилась недолго и прошла мирно.

Митинг активистов уже завершился. Перед этим они зажгли файеры и разрисовали асфальт перечеркнутыми именами чиновников МВД.

Смотрите видео акции "2 года без Гандзюк":

Акция под МВД / Фото Андрея Костюка и Татьяны Крохмаль для 24 канала

Что известно о расследовании убийства Екатерины Гандзюк

С момента нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк прошло два года. Активистку облили серной кислотой, а через три месяца лечения с химическими ожогами, она умерла в больнице.

Дело до сих пор расследуют, исполнители – за решеткой, но пока ответственность не понесли заказчики нападения. Причиной трагедии называют деятельность активистки, в частности борьбу с коррупцией среди чиновников Херсонщины.

Следствие выдвинуло подозрения 5 исполнителям:

организатору Сергею Торбину,

соучастнику Никите Грабчуку,

Владимиру Васяновиуч,

Вячеславу Вишневскому,

Виктору Горбунову.

Их приговорили от 3 к 6 годам заключения. Заказчиком следствие считает главу Херсонского облсовета Владислава Мангера. Посредник – Алексей Левин.

В марте 2020 года его экстрадировали из Болгарии. Оба сейчас находятся под арестом. В апреле этого года следствие передало дело в суд. Однако друзья и семья Гандзюк убеждают, что дело слили.

Под давлением общественности дело вернули следователям. А Мангера, который ранее вышел под залог, из-за угроз семье Екатерины и давления на свидетелей – отправили под стражу. И уже на этой неделе обвинительные акты против Мангера и Левина снова передали в суд.

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