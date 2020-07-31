Активісти 31 липня влаштували акцію під будівлею МВС. Вони вимагають справедливого та чесного розслідування і покарання винних у вбивстві Катерини Гандзюк.

Під будівлею МВС зібралась понад сотня активістів, а також чимало журналістів. Про це повідомляють журналісти 24 каналу з місця події.

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Наразі правоохоронців небагато – близько 20 осіб. Акція проходить мирно.

Дивіться відео з акції "2 роки без Гандзюк":

Що відомо про розслідування вбивства Катерини Гандзюк

З моменту нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк минуло два роки. Активістку облили сірчаною кислотою, а через три місяці лікування з хімічними опіками, вона померла в лікарні.

Справу досі розслідують, виконавці – за ґратами, але поки відповідальність не понесли замовники нападу. Причиною трагедії називають діяльність активістки, зокрема боротьбу з корупцією серед чиновників Херсонщини.

Слідство висунуло підозри 5 виконавцям:

організатору Сергію Торбіну,

співучаснику Микиті Грабчуку,

Володимиру Васяновичу,

В'ячеславу Вишневському,

Віктору Горбунову.

Їх засудили від 3 до 6 років ув'язнення. Замовником слідство вважає голову Херсонської облради Владислава Мангера. Посередник – Олексій Левін.

У березні 2020 року його екстрадували з Болгарії. Обидва зараз перебувають під арештом. У квітні цього року слідство передало справу до суду. Однак друзі та родина Гандзюк переконують, що справу злили.

Під тиском громадськості справу знову повернули слідчим. А Мангера, який раніше вийшов під заставу, через погрози родині Катерини та тиск на свідків – таки відправили під варту. І вже цього тижня обвинувальні акти проти Мангера та Левіна знову передали до суду.

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