Два роки без Гандзюк: активісти під МВС вимагають від Авакова чесного розслідування – відео
Активісти 31 липня влаштували акцію під будівлею МВС. Вони вимагають справедливого та чесного розслідування і покарання винних у вбивстві Катерини Гандзюк.
Під будівлею МВС зібралась понад сотня активістів, а також чимало журналістів. Про це повідомляють журналісти 24 каналу з місця події.
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Наразі правоохоронців небагато – близько 20 осіб. Акція проходить мирно.
Дивіться відео з акції "2 роки без Гандзюк":
Що відомо про розслідування вбивства Катерини Гандзюк
З моменту нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк минуло два роки. Активістку облили сірчаною кислотою, а через три місяці лікування з хімічними опіками, вона померла в лікарні.
Справу досі розслідують, виконавці – за ґратами, але поки відповідальність не понесли замовники нападу. Причиною трагедії називають діяльність активістки, зокрема боротьбу з корупцією серед чиновників Херсонщини.
Слідство висунуло підозри 5 виконавцям:
- організатору Сергію Торбіну,
- співучаснику Микиті Грабчуку,
- Володимиру Васяновичу,
- В'ячеславу Вишневському,
- Віктору Горбунову.
Їх засудили від 3 до 6 років ув'язнення. Замовником слідство вважає голову Херсонської облради Владислава Мангера. Посередник – Олексій Левін.
У березні 2020 року його екстрадували з Болгарії. Обидва зараз перебувають під арештом. У квітні цього року слідство передало справу до суду. Однак друзі та родина Гандзюк переконують, що справу злили.
Під тиском громадськості справу знову повернули слідчим. А Мангера, який раніше вийшов під заставу, через погрози родині Катерини та тиск на свідків – таки відправили під варту. І вже цього тижня обвинувальні акти проти Мангера та Левіна знову передали до суду.
Головне про справу Катерини Гандзюк
- Слідство вважає, що влітку 2018 року Олексій Левін отримав замовлення від голови Херсонської облради Владислава Мангера на організацію нападу на радницю міського голови Херсона Катерину Гандзюк.
- Гандзюк начебто заважала Мангеру втілювати схеми незаконної вирубки лісу та підривала його авторитет в області.
- Згодом Левін залучив до злочину Сергія Торбіна, а той вже знайшов виконавців.
- Домовленість про напад оформили в офісі Ігоря Павловського, який, мовляв, знав про підготовку злочину.
- Гандзюк облили кислотою 31 липня 2018 року. 4 листопада активістка померла в лікарні. Вирок у справі вже отримали 5 людей, які зізналися та пішли на угоду зі слідством.