Как сообщила корреспондентка 24 Канала, которая посетила акцию, традиционно поддержать пленных бойцов вышло немало людей. Такие демонстрации – напоминание украинцам и мировому сообществу, что сотни бойцов "Азова" до сих пор находятся в российском плену.

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Акция в поддержку пленных в Киеве

В воскресенье, 4 мая, в Киеве на остановке "Парк Муромец" состоялась акция Free Azovstal Defenders в поддержку пленных бойцов "Азова". Воины, которые защищали Мариуполь в течение 86 дней, 82 из которых – в полном окружении, уже почти три года находятся во вражеском плену.

Неравнодушные украинцы, родные и близкие азовцев вышли на мирную демонстрацию с плакатами в руках. Они призвали не быть равнодушными к тем, кто с мая 2022 года находится в плену.



Акция Free Azovstal Defenders в Киеве / Фото 24 Канал, Валентина Полищук

Некоторые из участников акции пришли с домашними любимцами.



Участники акции пришли с домашними любимцами / Фото 24 Канал, Валентина Полищук

В российском плену украинские защитники находятся в нечеловеческих условиях, подвергаются постоянным пыткам, теряют десятки килограммов, а болезни – становятся хроническими. Особенно жестоким пыткам подвергаются бойцы "Азова", поэтому важно, чтобы их освободили из плена.

К акции в поддержку "Азова" традиционно присоединились и водители. Они демонстрировали плакаты из окна автомобилей, а другие – сигналили в поддержку акции.



Акция в Киеве / Фото 24 Канал, Валентина Полищук

Следует отметить, что на акцию вышли не только с призывом вернуть азовцев, но и пленных бойцов из других бригад. Так, на акции заметили маму одного из пленных защитников. Она стояла с щемящим, но лаконичным плакатом: "Найдите и верните сына. 110 ОМБр".



Женщина призывает вернуть сына из плена / Фото 24 Канал, Валентина Полищук

Акция в Киеве / Фото Валентины Полищук для 24 Канала

Напомним, что 19 апреля состоялся большой обмен пленными. На Пасху домой вернулись 277 украинцев, среди которых 126 морпехов и 55 бойцов "Азова".