Як повідомила кореспондентка 24 Каналу, яка відвідала акцію, традиційно підтримати полонених бійців вийшло чимало людей. Такі демонстрації – нагадування українцям та світовій спільноті, що сотні бійців "Азову" й досі перебувають у російському полоні.

Важливо "У полоні свят немає": у Львові відбулась акція на підтримку військовополонених

Акція на підтримку полонених у Києві

У неділю, 4 травня, у Києві на зупинці "Парк Муромець" відбулася акція Free Azovstal Defenders на підтримку полонених бійців "Азову". Воїни, які боронили Маріуполь протягом 86 днів, 82 з яких – у повному оточені, вже майже три роки перебувають у ворожому полоні.

Небайдужі українці, рідні та близькі азовців вийшли на мирну демонстрацію з плакатами у руках. Вони закликали не бути байдужими до тих, хто від травня 2022 року перебуває у полоні.



Акція Free Azovstal Defenders у Києві / Фото 24 Канал, Валентина Поліщук

Деякі з учасників акції прийшли з домашніми улюбленцями.



Учасники акції прийшли з домашніми улюбленцями / Фото 24 Канал, Валентина Поліщук

У російському полоні українські захисники перебувають у нелюдських умовах, зазнають постійних тортур, втрачають десятки кілограмів, а хвороби – стають хронічними. Особливо жорстоких катувань зазнають бійці "Азову", тому важливо, аби їх звільнили з полону.

До акції на підтримку "Азову" традиційно долучилися й водії. Вони демонстрували плакати з вікна автівок, а інші – сигналили на підтримку акції.



Акція в Києві / Фото 24 Канал, Валентина Поліщук

Слід наголосити, що на акцію вийшли не лише із закликом повернути азовців, а й полонених бійців з інших бригад. Так, на акції помітили маму одного з полонених захисників. Вона стояла з щемливим, але лаконічним плакатом: "Знайдіть та поверніть сина. 110 ОМБр".



Жінка закликає повернути сина з полону / Фото 24 Канал, Валентина Поліщук

Акція у Києві / Фото Валентини Поліщук для 24 Каналу

Нагадаємо, що 19 квітня відбувся великий обмін полоненими. На Великдень додому повернулися 277 українців, серед яких 126 морпіхів та 55 бійців "Азову".