В среду на чемпионате мира произошла новая сенсация. Германия уступила Японии в поединке первого тура. На гол Гюндогана с пенальти ответными точными ударами ответили Доан и Асано.

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Перед этой игрой немцы решили провести крутую акцию. Во время командного фото игроки Бундестима прикрыли рты руками, символизируя ограничение свободы слова в Катаре.



Акция немцев против ограничения свободы слова / Getty Images

Речь о капитанской повете "One Love". Ее капитаны ведущих сборных хотели одевать во время матчей ЧМ для поддержки ЛГБТ-сообщества. Впрочем, ФИФА не позволила им это сделать.

Мы хотели использовать нашу капитанскую повязку, чтобы отстоять ценности, которые мы придерживаемся в сборной Германии: разнородность и взаимное уважение. Вместе с другими народами мы хотели, чтобы наш голос был услышан. Речь шла не о политическом заявлении – права человека не подлежат обсуждению. Это следует воспринимать как должное, но это все еще не так. Вот почему это сообщение так важно для нас. Отказать нам в повязке – то же, что избавить нас от голоса. Мы стоим на своей позиции,

– говорится в сообщении немцев.

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Поддержала игроков и министерша внутренних дел Германии Нэнси Фезер. Женщина прибыла в Катар на матч в красном пиджаке. Во время игры она сняла его, чтобы продемонстрировать на руке повязку "One Love".



Нэнси Фезер / Getty Images

К слову, перед ЧМ-2022 директор по коммуникации ФИФА Брайан Свонсон совершил каминг-аут прямо в Катаре. Чиновник рассказал об отношении организации к его ориентации.