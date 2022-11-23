У середу на чемпіонаті світу відбулась нова сенсація. Німеччина поступилась Японії у поєдинку першого туру. На гол Гюндогана з пенальті точними ударами відповіли Доан та Асано.

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Перед цією грою німці вирішили провести круту акцію. Під час командного фото гравці Бундестім прикрили роти руками, символізуючи обмеження свободи слова у Катарі.



Акція німців проти обмеження свободи слова / Getty Images

Мова про капітанську пов'язку "One Love". Її капітани провідних збірних хотіли вдягати під час матчів ЧС для підтримки ЛГБТ-спільноти. Втім ФІФА не дозволила їм це зробити.

Ми хотіли використовувати нашу капітанську пов’язку, щоб відстояти цінності, яких ми дотримуємося в збірній Німеччини: різнорідність та взаємна повага. Разом з іншими народами ми хотіли, щоб наш голос був почутий. Йшлося не про політичну заяву – права людини не підлягають обговоренню. Це слід сприймати як належне, але це все ще не так. Ось чому це повідомлення є таким важливим для нас. Відмовити нам у пов’язці – те саме, що позбавити нас голосу. Ми стоїмо на своїй позиції,

– йдеться у повідомленні німців.

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Підтримала гравців і міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер. Жінка прибула у Катар на матч у червоному піджаку. Під час гри вона його зняла, щоб продемонструвати на руці пов'язку "One Love".



Ненсі Фезер / Getty Images

До слова, перед ЧС-2022 директор з комунікації ФІФА Браян Свонсон зробив камінг-аут прямо у Катарі. Посадовець розповів про відношення організації до його орієнтації.