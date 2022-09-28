Чтобы отблагодарить воинов за их подвиг в обороне страны, украинцев призывают приобщиться к благотворительному проекту "Протезы для несокрушимых".

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В рамках этого проекта украинцы перечисляют свой однодневный заработок на протезы для украинских военных и гражданских, лишившихся конечностей на войне. Кампания продлится до 19 октября.

Первыми к ней присоединились работники Львовского городского совета и его структурных подразделений: образовательные, культурные, спортивные, социальные учреждения. В мэрии говорят, что уже в начале кампании удастся привлечь для несокрушимых украинцев более 9 миллионов гривен.

Обратите внимание! Всего на сверхсовременные бионические протезы по меньшей мере для 50 украинцев нужно около 100 миллионов гривен. Протезы будут устанавливать в Национальном реабилитационном центре "Незламні" Первого медобъединения Львова.

19 октября – День для несломленных

В прошлом году во Львове объявили 19 октября Днем для Виктории. Тогда по всей стране собирали 50 миллионов гривен на самый дорогой в мире укол, который лечит СМА. Виктория получила укол и поправляется, а этот день приобрел новый смысл.

19 октября – День для несломленных. Мы собираем средства для украинцев, пострадавших от войны и нуждающихся в протезировании,

– рассказал городской голова Львова Андрей Садовой.

Организаторы напоминают, что тогда, чтобы спасти Викторию, присоединились многие крупные украинские и международные компании, которые сначала внутри команды собирали средства, а затем перечисляли на благотворительный счет.

Как присоединиться к благотворительной акции

До 19 октября перечислите вашу однодневную зарплату на проект "Протезы для несломленных" на сайте благотворительной платформы dobro.ua и расскажите об инициативе в своих социальных сетях, чтобы еще больше небезразличных смогли присоединиться к проекту.

Украинские герои получают новые конечности во Львове

Недавно первый бионический протез украинской компании Esper Bionics получил 33-летний десантник Михаил Юрчук. В марте 2022 года его бригада защищала Изюм. Снаряд врага попал в БТР рядом с Михаилом. Он взорвался, когда бежал спасать собратьев. Когда Михаил открыл глаза, руки уже не было, нога была разбита.

Второй протез, который установили во Львове – самый легкий в мире производства американской компании Unlimited Tomorrow. Его напечатали на ЗD-принтере. Протез получил львовянин Юрий, потерявший руку в результате минно-взрывной травмы.

Сейчас в ожидании таких протезов – несколько украинских защитников. Среди них – 41-летний Александр, потерявший руку в бою у Чернобыля. Всего на протезы ждут 500 украинцев.