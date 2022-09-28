Аби віддячити воїнам за їхніх подвиг в обороні країни, українців закликають долучитися до благодійного проєкту "Протези для незламних".

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У межах цього проєкту українці перераховують свій одноденний заробіток на протези для українських військових та цивільних, які втратили кінцівки на війні. Кампанія триватиме до 19 жовтня.

Першими до неї долучилися працівники Львівської міської ради та її структурних підрозділів:освітні, культурні, спортивні, соціальні заклади тощо. У мерії кажуть, що вже на початку кампанії вдасться залучити для незламних українців понад 9 мільйонів гривень.

Зверніть увагу! Загалом на надсучасні біонічні протези щонайменше для 50 українців потрібно близько 100 мільйона гривень. Протези встановлюватимуть у Національному реабілітаційному центрі "Незламні "Першого медоб'єднання Львова.

19 жовтня – День для незламних

Торік у Львові оголосили 19 жовтня Днем для Вікторії – дівчинки Тоді всією країною збирали 50 мільйонів гривень на найдорожчий у світі укол, який лікує СМА. Вікторія отримала укол і одужує, а цей день набув нового сенсу.

19 жовтня – День для незламних. Ми збираємо кошти для українців, які постраждали від війни та потребують протезування,

– розповів міський голова Львова Андрій Садовий.

Організатори пригадують, що тоді, аби врятувати Вікторію, долучилося багато великих українських та міжнародних компаній, які спершу всередині команди збирали кошти, а потім перераховували на благодійний рахунок.

Як долучитися до благодійної акції

До 19 жовтня перерахуйте вашу одноденну зарплату на проєкт "Протези для незламних" на сайті благодійної платформи dobro.ua та розкажіть про ініціативу у своїх соціальних мережах, щоб ще більше небайдужих змогли долучитись до проєкту.

Українські герої отримують нові кінцівки у Львові

Нещодавно перший біонічний протез української компанії Esper Bionics отримав 33-річний десантник Михайло Юрчук. У березні 2022 року його бригада боронила Ізюм. Снаряд ворога влучив у БТР поряд з Михайлом. Він підірвався, коли біг рятувати побратимів. Коли Михайло розплющив очі, руки уже не було, нога була розтрощена.

Другий протез, який встановили у Львові, – найлегший у світі, виробництва американської компанії Unlimited Tomorrow. Його надрукували на ЗD-принтері. Протез отримав львів'янин Юрій, який втратив руку внаслідок мінно-вибухової травми.

Зараз в очікуванні на такі протези – кілька українських захисників. Серед них – 41-річний Олександр, який руку втратив у бою біля Чорнобиля. Загалом на протези чекають 500 українців.