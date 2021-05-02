Фестиваль против локдауна в Брюсселе: сотня задержанных и десятки раненых – фото, видео
В Брюсселе 1 мая решили провести масштабную антиковидную вечеринку. Мероприятие, которое местные власти сочли незаконным, разгоняла полиция – с водометами и слезоточивым гаpом. Более 130 участников задержали, десятки пострадали.
Источник:Le Soir
На фестиваль в парке Буа-де-ла-Камбрия собрались около двух тысяч человек. Мирной акция была недолго: участники бросали в полицию бутылками и камнями.
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Пострадали как демонстранты, так и полицейские
Правоохранители в ответ обильно поливали людей из водометов и применили слезоточивый газ. Во время столкновений пострадали 15 демонстрантов и с десяток полицейских.
С помощью громкоговорителей мы неоднократно просили участников придерживаться санитарных мероприятий. Однако нас не слушали,
– рассказала представительница полиции.
Смотрите фото и видео разгона акции в Брюсселе:
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Отметим, что сейчас Бельгия начала отменять жесткие карантинные ограничения. Только на прошлой неделе в стране позволили собираться в группы до 10 человек, а также не записываться для того, чтобы выйти в магазин.
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