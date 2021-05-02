В Брюсселе 1 мая решили провести масштабную антиковидную вечеринку. Мероприятие, которое местные власти сочли незаконным, разгоняла полиция – с водометами и слезоточивым гаpом. Более 130 участников задержали, десятки пострадали.

На фестиваль в парке Буа-де-ла-Камбрия собрались около двух тысяч человек. Мирной акция была недолго: участники бросали в полицию бутылками и камнями.

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Пострадали как демонстранты, так и полицейские

Правоохранители в ответ обильно поливали людей из водометов и применили слезоточивый газ. Во время столкновений пострадали 15 демонстрантов и с десяток полицейских.

С помощью громкоговорителей мы неоднократно просили участников придерживаться санитарных мероприятий. Однако нас не слушали,

– рассказала представительница полиции.

Обратите внимание! У участников фестиваля изъяли не только камни и бутылки, но и ножи и дымовые шашки. Столкновения и противостояния продолжались с 10 утра до 9 вечера.

Смотрите фото и видео разгона акции в Брюсселе:

Brussels police arrest 132 in crackdown on anti-lockdown party: Belgian police arrested 132 people as they used tear gas and water cannon to break up a banned anti-lockdown party in a Brussels park on the weekend, an… https://t.co/ZfK2oBv0Q6 #guestpost #europeannews #europenews pic.twitter.com/5hNI0sePM6 — @network_easy (@Network_Easy) May 2, 2021

#BREAKING London(VCA News | World Report) Police fired water cannon and tear gas in a Brussels park on Saturday to break up an anti-lockdown party of several hundred people designed to defy coronavirus social distancing rules. pic.twitter.com/wFWvzS8hF4 — VCA NEWS LONDON (@vcanews_uk) May 2, 2021

Бельгия только выходит из жесткого карантина

Отметим, что сейчас Бельгия начала отменять жесткие карантинные ограничения. Только на прошлой неделе в стране позволили собираться в группы до 10 человек, а также не записываться для того, чтобы выйти в магазин.