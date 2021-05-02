Фестиваль проти локдауну у Брюсселі: сотня затриманих та десятки поранених – фото, відео
У Брюсселі 1 травня вирішили провести масштабну антиковідну вечірку. Захід, який місцева влада визнала незаконним, розганяла поліція – з водометами та сльозогінним гаpом. Більше ніж 130 учасників затримали, десятки постраждали.
Джерело:Le Soir
На фестиваль у парку Буа-де-ла-Камбрія зібрались близько двох тисяч осіб. Мирною акція була недовго: учасники кидали у поліцію пляшками та камінням.
Раніше Суд Бельгії зобов'язав уряд скасувати карантин і пригрозив чималим штрафом
Постраждали як демонстранти, так і поліцейські
Правоохоронці у відповідь рясно поливали людей з водометів та застосували сльозогінний газ. Під час зіткнень потерпіли 15 демонстрантів та з десяток поліцейських.
За допомогою гучномовців ми неодноразово просили учасників дотримуватись санітарних заходів. Проте нас не слухали,
– розповіла представниця поліції.
Дивіться фото та відео з розгону акції у Брюсселі:
Бельгія лише виходить з жорсткого карантину
Зазначимо, що наразі Бельгія розпочала скасовувати жорсткі карантинні обмеження. Лише минулого тижня в країні дозволили збиратись у групи до 10 осіб, а також не записуватись для того, аби вийти у магазин.
Поділитися новиною