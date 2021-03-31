Брюссельський суд першої інстанції визнав запроваджені урядом карантинні обмеження незаконними. Тепер уряд зобов'язаний скасувати карантин протягом наступних 30 днів.

Якщо рішення суду не виконають, то уряд повинен буде виплатити штраф у розмірі 5 тисяч євро за кожен день відстрочки.

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Рішення суду

Суд Бельгії вважає, що правова основа, на якій базуються рішення уряду про запровадження карантину, недійсні. Захист стверджував, що ці рішення "базуються на неадекватних правових підставах і систематично відкликаються з Державної ради під приводом терміновості".

За словами юристів, після кризи в галузі охорони здоров'я, яка триває вже рік, ця терміновість є лише приводом, щоб уникнути парламентських дебатів про карантинні обмеження.

У Міністерстві внутрішніх справ Бельгії заявили, що рішення суду вивчається. Водночас уряд може подати апеляцію.

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