Суд Бельгии обязал правительство отменить карантин и пригрозил немалым штрафом
Брюссельский суд первой инстанции признал введенные правительством карантинные ограничения незаконными. Теперь правительство обязано отменить карантин в течение следующих 30 дней.
Источник:HLN
Если решение суда не выполнят, то правительство должно будет выплатить штраф в размере 5 тысяч евро за каждый день отсрочки.
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Решение суда
Суд Бельгии считает, что правовая основа, на которой базируются решения правительства о введении карантина, недействительны. Защита утверждала, что эти решения "базируются на неадекватных правовых основаниях и систематически отзываются из Государственного совета под предлогом срочности".
По словам юристов, после кризиса в области здравоохранения, который длится уже год, эта срочность является лишь поводом, чтобы избежать парламентских дебатов о карантинных ограничениях.
В Министерстве внутренних дел Бельгии заявили, что решение суда изучается. В то же время правительство может подать апелляцию.
Какова сейчас ситуация с COVID-19
- Согласно данным Worldometers, с начала пандемии коронавируса зафиксировали 876 842 случаев заражения. Из них 56 815 больных выздоровели, еще 22 966 человек, к сожалению умерли.
- Сейчас количество заболевших в стране пошло на спад. Ежедневно там фиксируют от 2 до 5 тысяч новых больных в сутки.
- Ранее власти Бельгии приняли решение отложить по меньшей мере до апреля ослабление карантинных ограничений.
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