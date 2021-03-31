Брюссельский суд первой инстанции признал введенные правительством карантинные ограничения незаконными. Теперь правительство обязано отменить карантин в течение следующих 30 дней.

Если решение суда не выполнят, то правительство должно будет выплатить штраф в размере 5 тысяч евро за каждый день отсрочки.

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Решение суда

Суд Бельгии считает, что правовая основа, на которой базируются решения правительства о введении карантина, недействительны. Защита утверждала, что эти решения "базируются на неадекватных правовых основаниях и систематически отзываются из Государственного совета под предлогом срочности".

По словам юристов, после кризиса в области здравоохранения, который длится уже год, эта срочность является лишь поводом, чтобы избежать парламентских дебатов о карантинных ограничениях.

В Министерстве внутренних дел Бельгии заявили, что решение суда изучается. В то же время правительство может подать апелляцию.

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