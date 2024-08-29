Столы в заведениях украшают памятной табличкой, украинская символика и цветы. В течение целого дня стол остается зарезервированным для павших бойцов. Как в Харькове почтили память двух бойцов за Украину, рассказала корреспондентка 24 Канала Анна Черненко.

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Стол для тех, кто уже никогда не придет

В Украине 29 июля чтят память павших защитников. Несколько кафе в Харькове присоединились к всеукраинской символической акции, которую назвали "Стол памяти". В частности, в ресторане "Кокава" зарезервировали два столика для военных– Валерия Валентинова и Роберта Сытого, какой, к сожалению, уже никогда не смогут туда прийти.

Символично, что двое защитников жили в доме, в котором расположен ресторан, и были частыми гостями этого заведения.

Ушел он добровольцем, воевал всего 10 месяцев. За это время защищал Харьков, участвовал в Харьковском контрнаступлении– освобождал направление Липцев до самой границы. После контрнаступления их отправили в Бахмут. Погиб он от удара дроном по разведывательной группе,

– рассказал Валерий Сытый, отец павшего воина Роберта Сытого.

Организаторы акции убеждены, что именно сейчас формируется культура памяти украинских героев. На домах и школах появляются новые мемориальные доски, харьковские улицы называют именами павших военных и волонтеров.

"Эти люди– не просто наши знакомые. Они жили в нашем доме. Они были в нашем заведении на протяжении всей жизни и пошли на войну, можно сказать, из этого бара. Роберт вырос у нас на глазах. Нельзя передать боль, когда мы узнали о его гибели. Ему было всего 27 лет", – поделилась Ольга Леонова, владелица ресторана КоКава.

Представительница отдела коммуникаций ОТУ "Харьков" Алла Бовт объяснила, что совместными усилиями пытается создать концепцию мемориализации военных, отдавших жизнь за независимость Украины. "Стол памяти"– это важный и необходимый шаг для взаимодействия военных и общества.