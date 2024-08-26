Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко рассказала подробнее, что сейчас известно о вражеском обстреле Харькова и области. Заметим, что оккупанты обстреляли 15 областей Украины.

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Какие последствия российской атаки

Во время массированной атаки по Украине россияне также ударили по Харькову. К счастью, удар российской ракетой был по открытой территории в Немышлянском районе города. Взрыв, однако, был очень мощным. Его слышали в других районах Харькова.

Взрыв прогремел примерно в 8 утра, когда люди уже могли идти на работу. Но, к счастью, информации о раненых или жертвах нет. Также небольшими являются разрушения – только воронка в земле. К слову, саперы ГСЧС изъяли остатки российской ракеты.

Также полиция вместе с экспертами устанавливают, какой тип ракеты выпустили по Харькову.

Однако под атаку попал не только Харьков, но и Харьковская область. В частности, был ракетный удар по гражданскому промышленному предприятию в Изюмском районе. Там погиб один человек, еще двое – получили ранения. Кроме того, зафиксировали удары и по другим районам – Лозовском и Красноградском – так же по гражданскому промышленному предприятию. К счастью, без жертв.

Харьковщина страдает от обстрелов

За прошедшие сутки россияне били по Чугуеву, в частности нанесли удар по инфраструктуре. Кроме того, оккупанты ударили по небольшому населенному пункту Садовод. Российские военные направили FPV-дроны по двум двухэтажным домам, которые выбрали себе за мишени.

Также пострадала от российских ударов и Золочевщина. Россияне попали по жилым домам и сельскохозяйственным предприятиям.

Ежедневно под обстрелами находится и Купянск. За последние дни оккупационная армия обстреливала город и КАБами, и "Градами", и "Ураганами".