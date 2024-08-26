В городе уже прозвучала серия взрывов. Заметим, что в небе над Украиной до сих пор находятся десятки "Шахедов" и ракет.

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Что известно о взрывах в Харькове

Информацию о взрывах подтвердил городской голова Харькова Игорь Терехов.

В Харькове раздаются звуки взрывов. Будьте осторожны,

– говорится в сообщении.

В то же время председатель ОГА Харькова Олег Синегубов заявил, что оккупанты продолжают наносить удары по Харькову и призвал находиться в укрытиях.

Также корреспонденты Общественного сначала насчитали три взрыва, а через несколько минут в городе прозвучала новая серия.

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К слову, на Полтавщине россияне попали в промышленный объект. По предварительной информации, ранены 5 человек.