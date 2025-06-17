В центре города собрались родственники, ветераны, художники и неравнодушные, чтобы напомнить: плен – не забыт, а борьба за каждого продолжается, отмечает 24 Канал.

К теме Борись за них так, как они боролись за тебя: почему важно ходить на акции в поддержку пленных

Матери, жены, дети и ветераны, которые находились в российских застенках, делились болью и надеждой. Рядом – стенды с именами и лицами, символические иллюстрации и наклейки, которые раздавали всем желающим за донаты на нужды бригады "Азов".

Боль и история каждой семьи, которая ждет. А ждать можно не только родных и близких – ожидание объединяет сотни тысяч украинцев. Мы должны быть голосами тех, кого сейчас пытают, пока каждый из них не вернется домой,

– сказала журналистка и культурный деятель Алевтина Швецова.

В своей речи она подчеркнула: равнодушие – это преступление. Ведь мы не можем быть равнодушными, когда в соцсетях распространяются фотографии российских пыток, эти следы остаются на телах наших героев, когда за украинский язык в плену готовы убить.

Это очень больно, но эта боль должна трансформироваться в ярость, которая сегодня ведет нас к действиям. Память – это действие, свобода – это действие, достойное звание быть украинцем или украинкой сегодня – это тоже действие,

– отмечает Алевтина Швецова.



Алевтина Швецова / Фото Анны Сикорской, 24 Канал

"Почетный плен" превратился в 3 года ада

Участники акции вспомнили годовщину освобождения Мариуполя 13 июня 2014 года. И парадокс в том, что те, кто оборонял город в 2022 году, до сих пор в плену.

На вопрос: "Кто у тебя в плену?", мы отвечаем: "У нас там все". Мы до сих пор не видим наших "азовцев". Почетный плен, продолжительностью несколько месяцев, перерос в три года ада,

– подчеркнула Алевтина.

Среди присутствующих были и ветераны, освобожденные из плена, которые собственными свидетельствами подтвердили ужасы пребывания в неволе. Один из них – Михаил Чапля с позывным "Южный". Он показал фотографию своего собрата Игоря Хая, которому всего 23 года. Игорь сейчас тяжело ранен и до сих пор находится в плену.

"Мы ждали обмена тяжелораненых, но Игоря там не было – потому что он азовец. Сегодня я здесь, потому что выжил. И поэтому должен говорить о тех, кто там",

– сказал Чапля.



Михаил Чапля / Фото Анны Сикорской, 24 Канал

"Пропавший без вести" – не просто статус

Участники мероприятия напомнили, что среди пленных – не только военные, но и гражданские. А статус "без вести пропавший" – это постоянная тревога, ожидания и надежда.

Это не просто статус. Это бессонные ночи матерей. Это ребенок, который спрашивает: "А когда папа вернется?". Это жена и мать, которая не позволяет себе оплакивать, потому что еще есть надежда. И эта надежда сильнее всего",

– поделилась жена без вести пропавшего воина.



Жена пропавшего без вести воина / Фото Анны Сикорской, 24 Канал

Действие ради памяти

После выступлений участники акции выстроились по обе стороны тротуаров возле памятника Тарасу Шевченко. В руках – плакаты, лозунги, имена тех, кто до сих пор в плену. Люди обращались к водителям, призывая сигналить, чтобы еще громче прозвучала правда о пленных.

В завершение все снова собрались у подножия памятника и вместе исполнили Государственный гимн Украины – как акт несокрушимости, памяти и веры в возвращение каждого нашего героя и героини домой.

Акция в поддержку военнопленных во Львове / Фото Анны Сикорской, 24 Канал