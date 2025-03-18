В этом материале 24 Канал расскажет, как проходят такие акции. А также мы пообщались с родными военнопленных и тех, кого удалось освободить из российской каторги. Они рассказали, куда обращаться, если кто-то из близких попал в плен, а также объяснили, почему каждый из нас должен бороться за тех военных, которые ценой собственной свободы защищают нас от оккупантов.

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Одним из самых эффективных способов поддержки является участие в акциях в поддержку пленных. В Украине действует Ассоциация семей защитников Азовстали, которая организует мероприятия в разных городах, чтобы напоминать о военнопленных и подчеркивать важность борьбы за их освобождение.

Почему акции в поддержку военнопленных важны и нужны

Марьяна Серая, одна из организаторов инициативы Free Azovstal Defenders, знает как это – жить в неизвестности. Ее муж, Святослав Серый, военнослужащий бригады "Азов" с позывным "Храбрый", пробыл в плену год. Сейчас воин уже дома. Девушка вспомнила свой первый выход на акции во время обороны Мариуполя.

Нас выходило реально по пять, десять человек, все родные. Больше года нас было такое стабильное количество людей, однако большинство проходили в стороне, равнодушно относясь к этому,

– рассказала Марьяна.



Марьяна Серая на акции во Львове / Фото Анны Сикорской

Теперь, когда ее муж вернулся, Марьяна все равно продолжает бороться. Даже с двухмесячным ребенком она выходит на акции, потому что понимает: те, кто до сих пор в плену, не имеют другого голоса, кроме нашего.

Мы видим, в каких условиях они сидят. То, в каком состоянии вернулся мой муж, и то, что он рассказал... Жаль, что он не может сказать это публично,

– сказала жена защитника.

Эти слова напоминают о главном: каждый день в плену – это новые страдания. Пока мы колеблемся – идти ли на акцию, там, в подвалах и колониях наших военных пытают.

Также важно понимать, что поддержка военнопленных не ограничивается только акциями. Если вы не можете присутствовать физически – присоединяйтесь к подготовке. В социальных сетях, в частности в Львов Family Azovstal, регулярно появляются анонсы рисования плакатов и других инициатив.



Акция в поддержку военнопленных / Фото Анны Сикорской

Стоит ли писать FREE AZOV на остановке, машине и т.д

Марьяна Сира призвала не заниматься продвижением вандализма, ведь он не приносит никакой пользы, а выглядит ужасно. Если же вы хотите приобщиться к поддержке военнопленных, однако не можете посетить акцию, то сделайте это другим способом.

Каждый может нарисовать плакат и поставить фото в кафе, машине или в офисе. Сделайте репост акции в соцсетях, попросите друзей присоединиться к подобным инициативам. Разными способами каждый из нас может стать голосом тех, кто попал в плен или пропал без вести.

Почему каждый из нас должен поддерживать военнопленных

Ирина Белоус, одна из участниц акций, четко формулирует позицию: "Наш долг – показывать и кричать всему миру о ситуации, которая сложилась".

Она отмечает, что не стыдно прийти на акцию впервые. Не стыдно прийти без плаката. Не стыдно не знать, как вести себя на акции, если вы на ней впервые. Стыдно – продолжать молчать, и прятать глаза проходя мимо акции, думая, что вы ничем не можете помочь.



Ирина Белоус на акции во Львове / Фото Анны Сикорской

Это наш долг и минимальное, что мы можем сделать для тех, кто в плену. Важно не только помогать живым, но и помнить о павших и кричать о пленных,

– подытожила Юлия Кость, одна из участниц акций.



Кость Юлия на акции во Львове / Фото Анны Сикорской

Лучший способ привлечь других – показать собственный пример. Приглашать друзей, родных, знакомых. Также привлекать медийных личностей, которые могут донести эту тему до более широкой аудитории.

Юлия добавила, что на акциях в Киеве видела много популярных людей: Надю Дорофееву, Мишу Лебигу, Vivienne Mort и других. Девушка отметила, что они обязаны показывать такой пример своим сторонникам.

Невозможно убедить человека прийти на акцию. Сознательные люди сами должны понимать, для чего это нужно. Общество должно осознавать, благодаря кому мы живем своей обыденностью,

– подчеркнула Ирина Белоус.



Акция в поддержку военнопленных / Фото Анны Сикорской

Что делать, когда родной человек попал в плен?

Марьяна Сира подчеркнула, что прежде всего стоит обратиться в Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Там предоставят четкий алгоритм действий для родных тех, кто исчез или попал в плен, дальнейшем отправят в полицию и в бригаду.

Сообщать о том, что человек в плену, надо в государственные органы:

Национальная полиция Украины (территориальные органы по месту вашего пребывания. Круглосуточная горячая линия +380 89 420 18 67)

(территориальные органы по месту вашего пребывания. Круглосуточная горячая линия +380 89 420 18 67) СБУ (круглосуточная горячая линия Объединенного центра по поиску и освобождению пленных +380 67 650 83 32; +380 98 087 36 01)

(круглосуточная горячая линия Объединенного центра по поиску и освобождению пленных +380 67 650 83 32; +380 98 087 36 01) Национальное информационное бюро (круглосуточная горячая линия в пределах Украины 1648; +380 44 287 81 65 (из-за рубежа)

(круглосуточная горячая линия в пределах Украины 1648; +380 44 287 81 65 (из-за рубежа) Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (по номеру 0 800 300 529).



Акция в поддержку военнопленных / Фото Анны Сикорской

Также по вопросам правовой помощи можно обратиться в систему бесплатной правовой помощи:

для звонков по Украине 0 800 213 10;

для звонков из-за рубежа +380 44 363 10 41.

Юристы объяснят, как действовать в ситуации, если ваш близкий человек пропал или попал в плен, и подскажут, в какие органы следует обращаться. Они предоставят контакты учреждений, занимающихся поиском пропавших без вести и обменом пленных, а также помогут с оформлением обращений в государственные и правоохранительные органы. Кроме того, специалисты проконсультируют относительно прав, льгот и социальных гарантий для семей пленных и пропавших без вести и разъяснят порядок их получения.

Поэтому не ждите, не сомневайтесь. В следующий раз, когда увидите анонс акции, приходите. Боритесь за них так, как они боролись за нас!