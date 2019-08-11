Акция "Спаси Днепр": нардеп от "Слуги народа" принял участие в экологическом проекте

В Киеве любителям речного спорта предлагают необычную акцию. Бесплатное плавание на каяках Днепром в обмен на уборку мусора, который попадется на пути. Наши журналисты вместе с нардепом от "Слуги народа" воспользовались такой услугой. Как это было – смотрите далее.

Инициатором такого благородного дела был Михаил Петелецкий. Он уже девять лет сдает в аренду каяки и каноэ. А с 2018 года начал заниматься еще и очисткой Днепра.

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Мужчина предлагает клиентам бесплатную двухчасовую прогулку, если те согласятся наполнить корзину пластиком, который попадется на глаза.

Вдохновила нас на это деятельность датчан, которые сделали в Копенгагене такую же акцию. У нас фактически 25-26 ванночек мусора – это наша квота на неделю. К сожалению, сейчас эту квоту выбирают не более, чем на треть,

– пояснил владелец сети станций проката Михаил.



Чем опасен мусор в реках

В этом году участие в акции приняли полсотни желающих. А вот новоиспеченный депутат Александр Мариковский раньше никогда не плавал на каяках, но принять участие в акции все же согласился. Ведь и сам последние три года развивал подобные эко-проекты.

Это экологическое сознание, оно должно быть воспитано у каждого украинца. И если украинец видит, что кто-то мусорит, он должен сделать замечание. Иначе мы будем всегда пенять только на то, что власть плохая, а сами можем позволить себе, как угодно – нет,

– заявил новоизбранный депутат от "Слуги народа" Александр Мариковский.

Сначала вода казалась чистой и даже возникли сомнения, что за два часа, удастся собрать целую корзину мусора. Но стоило углубиться в камыши и за 15 минут уже не хватает места в лодке.



Стоило углубиться в камыши и за 15 минут уже не хватает места в лодке

Стекло, пластик и резиновая лодка. Их точно не депутаты бросали в воду, возмутился Александр. За три недели он начнет работу в комитете Верховной Рады по вопросам экологии. И обещает в корне изменить эко-культуру украинцев и бороться со злоумышленниками, которые вредят окружающей среде.

Будет несколько законодательных инициатив. Это добыча янтаря. Мы знаем, что его сейчас мафия добывает с автоматами. Вырубка лесов, что нам очень всем болит, украинцам,

– сказал Александр.

Уже на берегу за мусор, который привезли с собой каякеры, берутся эко-волонтеры. Ежедневно килограммы отходов сортируют и отправляют на переработку или на свалку.



Ежедневно килограммы отходов сортируют и отправляют на переработку или на свалку

Съемочная группа 24 канала вместе с нардепом всего за полчаса поймали в Днепре пять килограммов мусора.



Инфографика 24 канала о переработке мусора