15:54
11 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Беспилотник под стать Путину. Патриарх Кирилл приказал всем жить беднее
      Вєсті Кремля
      17:09, 10 августа
      Вести.UA. Жир: Что ждет Луценко. Азартные изменения от Зеленского
      Вєсті.UA
      18:38, 10 августа
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Акция "Спаси Днепр": нардеп от "Слуги народа" принял участие в экологическом проекте

      141 Читати новину українською

      В Киеве любителям речного спорта предлагают необычную акцию. Бесплатное плавание на каяках Днепром в обмен на уборку мусора, который попадется на пути. Наши журналисты вместе с нардепом от "Слуги народа" воспользовались такой услугой. Как это было – смотрите далее.

      Инициатором такого благородного дела был Михаил Петелецкий. Он уже девять лет сдает в аренду каяки и каноэ. А с 2018 года начал заниматься еще и очисткой Днепра.

      Читайте также: Экологические товары для школьников: как научить детей заботиться об окружающей среде

      Мужчина предлагает клиентам бесплатную двухчасовую прогулку, если те согласятся наполнить корзину пластиком, который попадется на глаза.

      Вдохновила нас на это деятельность датчан, которые сделали в Копенгагене такую же акцию. У нас фактически 25-26 ванночек мусора – это наша квота на неделю. К сожалению, сейчас эту квоту выбирают не более, чем на треть,
      – пояснил владелец сети станций проката Михаил.


      Чем опасен мусор в реках

      В этом году участие в акции приняли полсотни желающих. А вот новоиспеченный депутат Александр Мариковский раньше никогда не плавал на каяках, но принять участие в акции все же согласился. Ведь и сам последние три года развивал подобные эко-проекты.

      Это экологическое сознание, оно должно быть воспитано у каждого украинца. И если украинец видит, что кто-то мусорит, он должен сделать замечание. Иначе мы будем всегда пенять только на то, что власть плохая, а сами можем позволить себе, как угодно – нет,
      – заявил новоизбранный депутат от "Слуги народа" Александр Мариковский.

      Сначала вода казалась чистой и даже возникли сомнения, что за два часа, удастся собрать целую корзину мусора. Но стоило углубиться в камыши и за 15 минут уже не хватает места в лодке.


      Стоило углубиться в камыши и за 15 минут уже не хватает места в лодке

      Стекло, пластик и резиновая лодка. Их точно не депутаты бросали в воду, возмутился Александр. За три недели он начнет работу в комитете Верховной Рады по вопросам экологии. И обещает в корне изменить эко-культуру украинцев и бороться со злоумышленниками, которые вредят окружающей среде.

      Будет несколько законодательных инициатив. Это добыча янтаря. Мы знаем, что его сейчас мафия добывает с автоматами. Вырубка лесов, что нам очень всем болит, украинцам,
      – сказал Александр.

      Уже на берегу за мусор, который привезли с собой каякеры, берутся эко-волонтеры. Ежедневно килограммы отходов сортируют и отправляют на переработку или на свалку.


      Ежедневно килограммы отходов сортируют и отправляют на переработку или на свалку

      Съемочная группа 24 канала вместе с нардепом всего за полчаса поймали в Днепре пять килограммов мусора.


      Инфографика 24 канала о переработке мусора

      blog_ava
      Взрыв и утечка радиации на полигоне под Архангельском: что сейчас известно – фото, видео
      сегодня
      8814
      Автор: Леся Выговская
      Теги: Новости Украины Экология Янтарь Волонтеры Слуга народа
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Мифы о качественном и лучшем в мире советском образовании
      сегодня , 15:00 Мифы о качественном и лучшем в мире советском образовании
      Максим Мирович 383
      40 лет гибели "Пахтакора" в небе: авиакатастрофы, которые забирали футбольные команды
      сегодня , 14:30 40 лет гибели "Пахтакора" в небе: авиакатастрофы, которые забирали футбольные команды
      Наталя Сколоздра 1 4666
      Залишив бізнес і пішов на фронт: історія військового
      сегодня , 12:00 Залишив бізнес і пішов на фронт: історія військового
      Володимир Патола
      Главные новости 10 августа: 7 потеря Украины за время перемирия на Донбассе, протесты в Москве
      сегодня , 09:01 Главные новости 10 августа: 7 потеря Украины за время перемирия на Донбассе, протесты в Москве
      2241
      Падение цен на нефть "на пользу" для России
      сегодня , 08:40 Падение цен на нефть "на пользу" для России
      Злой Одессит 7615
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук