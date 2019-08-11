Акція "Врятуй Дніпро": нардеп від "Слуги народу" взяв участь в екологічному проекті

У Києві любителям річкового спорту пропонують незвичну акцію. Безкоштовне плавання на каяках Дніпром в обмін на прибирання сміття, яке трапиться на шляху. Наші журналісти разом з нардепом від "Слуги народу" скористалися такою послугою. Як це було – дивіться далі.

Ініціатором такої благородної справи був Михайло Петелецький. Він вже дев'ять років здає в оренду каяки та каное. А з 2018 року почав займатися ще й очищенням Дніпра.

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Чоловік пропонує клієнтам безкоштовну двогодинну прогулянку, якщо ті погодяться наповнити кошик пластиком, який трапиться на очі.

Надихнула нас на це діяльність данців, які зробили у Копенгагені таку саму акцію. У нас фактично 25-26 ванночок сміття – це наша квота на тиждень. На жаль, зараз цю квоту вибирають не більше, ніж на третину,

– пояснив власник мережі станцій прокату Михайло.



Чим небезпечне сміття у річках

Цього року участь в акції взяли півсотні охочих. А от новоспечений депутат Олександр Маріковський раніше ніколи не плавав на каяках, але взяти участь в акції все ж погодився. Адже і сам останні три роки розвивав подібні еко-проекти.

Це екологічна свідомість, вона має бути вихована у кожного українця. І якщо українець бачить, що хтось смітить, він має зробити зауваження. Інакше ми будемо завжди пеняти тільки на те, що влада погана, а самі можемо дозволити собі, як завгодно – ні,

– заявив новообраний депутат від "Слуги народу" Олександр Маріковський.

Спершу вода здавалася чистою і навіть виникли сумніви, що за дві години, вдасться зібрати цілий кошик сміття. Але варто було заглибитися в очерет і за 15 хвилин вже бракує місця у човні.



Варто було заглибитися в очерет і за 15 хвилин вже бракує місця у човні

Скло, пластик і гумовий човен. Їх точно не депутати кидали у воду, обурився Олександр. За три тижні він розпочне роботу у комітеті Верховної Ради з питань екології. І обіцяє докорінно змінити еко-культуру українців та боротися зі зловмисниками, які шкодять довкіллю.

Буде декілька законодавчих ініціатив. Це видобуток бурштину. Ми знаємо, що його зараз мафія видобуває з автоматами. Вирубка лісів, що нам дуже всім болить, українцям,

– сказав Олександр.

Вже на березі за сміття, яке привезли із собою каякери, беруться еко-волонтери. Щодня кілограми відходів сортують і відправляють на переробку, чи на сміттєзвалище.



Щодня кілограми відходів сортують і відправляють на переробку, чи на сміттєзвалище

Знімальна група 24 каналу разом з нардепом всього за півгодини вполювали у Дніпрі п'ять кілограмів сміття.



Інфографіка 24 каналу про переробку сміття

