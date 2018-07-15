Акция в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова состоялась в Германии

В воскресенье, 15 июля, активисты собрались на центральной площади немецкого города Штутгарт, чтобы поддержать Олега Сенцова и других украинских политзаключенных, которых удерживает Россия.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказали организаторы акции.

Читайте также: Киев присоединился к городам-участникам всемирной акции "Save Oleg Sentsov"

Пятеро активистов расположились на центральной площади города Штутгарт. Организатор акции протеста Алина Плитман рассказала, что на площади находится много людей, особенно футбольных болельщиков.

Люди общаются с нами, расспрашивают. Они знают, кто такой Олег Сенцов, знают, почему мы здесь, и реагируют очень положительно,

– подчеркнула Плитман.

Она отметила, что целью акции является привлечение внимания жителей Германии к проблемам украинских политзаключенных, содержащихся в российских тюрьмах.

Незаконно удерживаемый в России украинский режиссер Олег Сенцов

С футбольными болельщиками участники акции говорили о том, что Чемпионат мира по футболу в России – это не праздник спорта, а манипуляция общественным мнением.