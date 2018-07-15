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Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Акция в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова состоялась в Германии

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В воскресенье, 15 июля, активисты собрались на центральной площади немецкого города Штутгарт, чтобы поддержать Олега Сенцова и других украинских политзаключенных, которых удерживает Россия.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказали организаторы акции.

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Пятеро активистов расположились на центральной площади города Штутгарт. Организатор акции протеста Алина Плитман рассказала, что на площади находится много людей, особенно футбольных болельщиков.

Люди общаются с нами, расспрашивают. Они знают, кто такой Олег Сенцов, знают, почему мы здесь, и реагируют очень положительно,
– подчеркнула Плитман.

Она отметила, что целью акции является привлечение внимания жителей Германии к проблемам украинских политзаключенных, содержащихся в российских тюрьмах.

Сенцов

Незаконно удерживаемый в России украинский режиссер Олег Сенцов

С футбольными болельщиками участники акции говорили о том, что Чемпионат мира по футболу в России – это не праздник спорта, а манипуляция общественным мнением.

Теги: Украина – Россия Олег Сенцов Украинцы в плену РФ заложники
Источник: 24 канал
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