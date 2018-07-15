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Акція на підтримку українського політв'язня Олега Сенцова відбулась у Німеччині

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У неділю, 15 липня, активісти зібралися на центральній площі німецького міста Штутгарт, щоб підтримати Олега Сенцова та інших українських політв'язнів, яких утримує Росія.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповіли організатори акції.

Читайте також: Київ приєднався до міст-учасників всесвітньої акції "Save Oleg Sentsov"

П'ятеро активістів розташувались на центральній площі міста Штутгарт. Організатор акції протесту Аліна Плітман розповіла, що на площі перебуває багато людей, особливо футбольних уболівальників. 

Люди спілкуються з нами, розпитують. Вони знають, хто такий Олег Сенцов, знають, чому ми тут, і реагують доволі позитивно, 
– підкреслила Плітман.

Вона наголосила, що метою акції є привернення уваги мешканців Німеччини до проблем українських політв'язнів, що утримуються у російських в'язницях.

Сенцов
Незаконно утримуваний у Росії український режисер Олег Сенцов

З футбольними уболівальниками учасники акції говорили про те, що Чемпіонат світу з футболу у Росії – це не свято спорту, а маніпуляція громадською думкою.

Нагадаємо, що у Києві відбулася глобальна акція на підтримку Олега Сенцова та інших українських політв'язнів "Save Oleg Sentsov". Учасники вимагали звільнення українського режисера.

Теги: Україна – Росія Олег Сенцов Українці в полоні РФ заручники
Джерело: 24 канал
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