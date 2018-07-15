Акція на підтримку українського політв'язня Олега Сенцова відбулась у Німеччині

У неділю, 15 липня, активісти зібралися на центральній площі німецького міста Штутгарт, щоб підтримати Олега Сенцова та інших українських політв'язнів, яких утримує Росія.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповіли організатори акції.

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П'ятеро активістів розташувались на центральній площі міста Штутгарт. Організатор акції протесту Аліна Плітман розповіла, що на площі перебуває багато людей, особливо футбольних уболівальників.

Люди спілкуються з нами, розпитують. Вони знають, хто такий Олег Сенцов, знають, чому ми тут, і реагують доволі позитивно,

– підкреслила Плітман.

Вона наголосила, що метою акції є привернення уваги мешканців Німеччини до проблем українських політв'язнів, що утримуються у російських в'язницях.



Незаконно утримуваний у Росії український режисер Олег Сенцов

З футбольними уболівальниками учасники акції говорили про те, що Чемпіонат світу з футболу у Росії – це не свято спорту, а маніпуляція громадською думкою.

Нагадаємо, що у Києві відбулася глобальна акція на підтримку Олега Сенцова та інших українських політв'язнів "Save Oleg Sentsov". Учасники вимагали звільнення українського режисера.