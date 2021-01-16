Об этом сказано в официальном заявлении компании, опубликованном в Huanqiu — китайском СМИ.

Напомним, что вчера Министерство торговли США сообщило о расширении перечня компаний, определенных как "конечные военные пользователи" (Military End-User – MEU), для сотрудничества с которыми требуется специальное разрешение. Среди прочих, в список, первоначально сформированный в конце 2020 года из сотни компаний, вошла и Skyrizon. Министерство торговли США определяет целью данного списка MEU "информирование экспортеров и реэкспортеров, что для экспорта, реэкспорта или передачи определенных товаров перечисленным организациям потребуется лицензия". Он является частью Правил экспортного контроля над оборотом военных технологий и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы в оборонной сфере. Соответственно, речь идет не о санкциях, как прозвучало в ряде СМИ, а о специальном режиме сотрудничества Skyrizon с американскими компаниями.

В Skyrizon сообщили, что в в настоящее время заняты анализом влияния решений Минторга США на свою операционную деятельность. "Компания Skyrizon инициировала запуск механизмов оценки рисков и реагирования, а также пристально отслеживает развитие событий по данному вопросу, тщательно изучаются возможные последствия включения в список MEU", — сказано в официальном заявлении компании.

Действия Минторга США названы в официальном заявлении Skyrizon неправомерными, а обвинения в адрес компании необоснованными. "Мы всегда строго соблюдаем закон и действуем исключительно в рамках закона, твердо поддерживаем принципы рыночной экономики и честной конкуренции, настаиваем на использовании правовых средств противодействия для защиты своих законных прав и интересов; в то же время решительно выступам против любого обобщения концепций национальной безопасности, смешения правдивой и неправдивой информации, а также политизации и идеологизации стандартных торгово-экономических действий, злоупотребления государственной властью и неправомерных действий, касающихся необоснованного давления на китайские компании", — сказано в документе