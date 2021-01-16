Про це сказано в офіційній заяві компанії, опублікованій в Huanqiu – китайському ЗМІ.

Нагадаємо, що вчора Міністерство торгівлі США повідомило про розширення переліку компаній, визначених як "кінцеві військові користувачі" (Military End-User – MEU), для співпраці з якими потрібен спеціальний дозвіл. Серед інших, до списку, першопочатково сформованого в кінці 2020 року з сотні компаній, увійшла і Skyrizon. Міністерство торгівлі США визначає метою даного списку MEU "інформування експортерів і реекспортерів, що для експорту, реекспорту або передачі певних товарів перерахованим організаціям потрібна ліцензія". Він є частиною Правил експортного контролю над оборотом військових технологій і технологій подвійного призначення, які можуть бути використані в оборонній сфері. Відповідно, мова йде не про санкції, як прозвучало в ряді ЗМІ, а про спеціальний режим співпраці Skyrizon з американськими компаніями.

У Skyrizon повідомили, що сьогодні зайняті аналізом впливу рішень Мінторгу США на свою операційну діяльність. "Компанія Skyrizon ініціювала запуск механізмів оцінки ризиків і реагування, а також пильно відстежує розвиток подій по цьому питанню, ретельно вивчаються можливі наслідки включення в список MEU", - сказано в офіційній заяві компанії.

Дії Мінторгу США названі в офіційній заяві Skyrizon неправомірними, а звинувачення на адресу компанії необґрунтованими. "Ми завжди строго дотримуємося закону і діємо виключно в рамках закону, твердо дотримуємося принципів ринкової економіки та чесної конкуренції, наполягаємо на використанні правових засобів протидії для захисту своїх законних прав та інтересів; в той же час рішуче виступаємо проти будь-якого узагальнення концепцій національної безпеки, змішання правдивої та неправдивої інформації, а також політизації та ідеологізації стандартних торгово-економічних дій, зловживання державною владою і неправомірних дій, що стосуються необґрунтованого тиску на китайські компанії", – сказано в документі

Як відомо, Skyrizon Aviation Industry Investment – одна з китайських компаній, які спільно контролюють понад 50% акцій українського ПАТ "Мотор Січ".