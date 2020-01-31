Налоговая служба запустила сервис проверки акцизных марок онлайн

Государственная налоговая служба совместно с Минфином разработала и запустила электронный сервис, который позволит проверить подлинность акцизных марок.

Проверить акцизную марку можно по ссылке. Проект пока работает в пилотном режиме, сообщили в пресс-служба ГНС.

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Новый электронный сервис позволит не только проверять легальность происхождения алкогольных напитков и табачных изделий, но позволяет проводить общественный контроль за оборотом подакцизных товаров, отметили в налоговой службе.

Электронная проверка акцизных марок позволит украинцам определить, когда было выдано акцизную марку, а также компанию, которая ее получила.

Мешает, что одновременно в правительстве работают над проектом внедрения электронных акцизных марок. Их будут проверять автоматически на кассах супермаркетов, пробивая размещенный на марке штрих-код.

Что такое обычная акцизная и электронная акцизная марка? Обычная акцизная марка – это бумажка, которую клеят на алкоголь и другую продукцию. Свидетельствует об уплаченном налоге. В случае электронной акцизной марки система позволяет отслеживать продукцию в электронной форме с момента производства до момента продажи.