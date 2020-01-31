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      Податкова служба запустила сервіс перевірки акцизних марок онлайн

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      Перевірити акцизні марки можна онлайн / news.pn/ru

      Державна податкова служба спільно з Мінфіном розробили та запустили електронний сервіс, який дозволить перевірити справжність акцизних марок.

      Перевірити акцизну марку можна за посиланням. Проєкт наразі працює в пілотному режимі, повідомили у пресслужбі ДПС.

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      Новий електронний сервіс дозволить не тільки перевіряти легальність походження алкогольних напоїв та тютюнових виробів, але дозволяє проводити громадський контроль за обігом підакцизних товарів, наголосили в податковій службі.

      Електронна перевірка акцизних марок дозволить українцям визначити, коли було видано акцизну марку, а також компанію, яка її отримала.

      Заважимо, що водночас в уряді працюють над проєктом запровадження електронних акцизних марок. Їх перевірятимуть автоматично на касах супермаркетів, пробиваючи розміщений на марці штрих-код.

      Що таке звичайна акцизна та електронна акцизна марка? Звичайна акцизна марка – це папірець, який клеять на алкоголь та іншу продукцію. Свідчить про сплачений податок. У разі електронної акцизної марки система дозволяє відстежувати продукцію в електронній формі з моменту виробництва до моменту продажу.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Податки Державна податкова служба Міністерство фінансів України Алкоголь Тютюн
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