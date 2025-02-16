Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на BRICSinfo. Такой аккаунт появился в Х 15 февраля.

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Адольф Гитлер получил страницу в Х

На странице в соцсети Гитлер якобы обещал вернуть Германии величие. Официальным амбассадором на странице указали Илона Маска – владельца Х и главы Департамента правительственной эффективности США.

Страница была верифицирована, имела подтверждение, которое предоставляется исключительно правительственным учетным записям, коммерческим компаниям, крупным СМИ и общественным деятелям. В аккаунте было даже опубликовано несколько постов с фото о политике Гитлера.

Позже выяснилось, что страница Гитлера – это взломанный и переделанный аккаунт президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Страницу уже заблокировали, но в сети до сих пор публикуют скриншоты.

В Х взломали аккаунт Штайнмайера и сделали из него страницу Гитлера / Скриншоты

Ранее хакеры взломали страницу проекта "Беларускі Гаюн". Из-за этого им пришлось остановить свою деятельность, а данные об информаторах были слиты.