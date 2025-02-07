Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост проекта.

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Почему останавливается проект "Беларускі Гаюн"

"Белоруски Гаюн", который облюбовали многие украинцы из-за инсайдерской информации о передвижении российских, вооружения и техники, вынужден остановить работу из-за недавнего взлома их бота. Мошенники получили доступ к чату с ботом проекта, куда собиралась информация от людей. Так они смогли получить данные об информаторах.

Мы не знаем, какой объем данных мог быть выгружен за то время, пока сторонний аккаунт имел доступ. Я хочу сразу сказать, что в этой ситуации сработала человеческая ошибка, и эта ошибка была моей,

– написал основатель проекта Антон Мотолько.

Он также сообщил, что людей, которые присылали информацию анонимно, могут идентифицировать. Чтобы избежать угрозы, Мотолько посоветовал не заходить в телеграм-аккаунт длительный период или удалить его.

Сейчас критические уязвимости исправлены, но я понимаю, что, к сожалению, мы не смогли полностью защитить людей,

– добавил автор проекта.

Российские СМИ сообщили, что белорусские силовики уже задержали первого гражданина, который передавал через бот информацию. Им оказался 42-летний уроженец Мозыря. Он работал на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе.

В марте 2022 года "Беларускі Гаюн" признали экстремистским. Ранее российская служба "Радио Свобода" сообщала, что новость о взломе бота активно распространяли медиа, близкие к силовым структурам Беларуси. Они публиковали скриншоты переписки Мотолька, а также угрожали тем, кто присылал передавал информацию о российских войсках с помощью "Беларуского Гаюна".

Проект работал в течение нескольких лет и собрал на телеграм-канале около 342 тысяч подписчиков. Антон Мотолько неоднократно подчеркивал, что там публикуется только правдивая информация, ведь он хочет, чтобы каналу доверяли как белорусы, так и украинцы.