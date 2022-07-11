Об этом 24 каналу рассказал белорусский активист и руководитель телеграм-канала "Белорусский Гаюн" Антон Мотолько. По его словам, сейчас кроме реальной войны продолжается активная информационная борьба. Поэтому в сети появляется много фейков.

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Сейчас идет еще и информационная война

С самого начала полномасштабного вторжения люди часто предлагали опубликовать ложную информацию на канале. Некоторые фейки приходили из Украины. Мотолько отмечает, что определенные данные они даже не опровергали. Потому что понимали, что информация работает именно на определенную группу людей.

"Много фейков приходит из Украины. К сожалению, здесь мы не можем говорить, работа ли это в контексте информационной войны. Сейчас также идет война смартфонов и информации. Какую-то информацию мы не опровергаем, понимая, что она работает на определенную аудиторию и выполняет определенные задания", – отметил Антон Мотолько.

Однако в "Гаюне" обязательно опровергают ложные фейки, которые обесценивают действия белорусов или наводят на ложные выводы. Мотолько отмечает – хочет, чтобы телеграм-каналу доверяли как белорусы, так и украинцы.

Кстати, именно здесь регулярно публикуют время и место взлета российских самолетов, которые запускают ракеты по Украине. Мотолько специально не рассказывает о методах сбора информации, чтобы не помогать как белорусским, так и российским спецслужбам.

Полный стрим с Антоном Мотолько из "Белорусского Гаюна": смотрите видео

Напомним, Антон Мотолько рассказал об угрозе белорусам. Он спрогнозировал, что произойдет, если лукашенко рискнет полноценно напасть на Украину. Тогда у белорусской армии начнутся ужасные проблемы. У них есть 3 чрезвычайно неудачных варианта, как все может закончиться.