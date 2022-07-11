Про це 24 каналу розповів білоруський активіст та керівник телеграм-каналу "Беларускі Гаюн" Антон Мотолько. За його словами, зараз, окрім реальної війни, триває активна інформаційна боротьба. Тому в мережі з'являється багато фейків.

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Зараз триває ще й інформаційна війна

З початку повномасштабного вторгнення люди часто пропонували опублікувати неправдиву інформацію на каналі. Інколи фейки приходили з України. Мотолько наголошує, що деякі дані вони навіть не спростовували. Бо розуміли, що інформація працює конкретно на певну групу людей.

"Багато фейків приходять з України. На жаль, тут ми не можемо казати, чи це робота в контексті інформаційної війни. Зараз також йде війна смартфонів та інформації. Якусь інформацію ми не спростовуємо, розуміючи, що вона працює на певну аудиторію і виконує певні завдання", – зазначив Антон Мотолько.

Однак на "Гаюні" обов'язково спростовують неправдиві фейки, які знецінюють дії білорусів або ж наводять на хибні висновки. Мотолько наголошує – хоче, щоб телеграм-каналу довіряли як білоруси, так і українці.

До речі, саме тут регулярно публікують час та місце зльоту російських літаків, які запускають ракети по Україні. Мотолько спеціально не розповідає про методи збору інформації, щоб не допомагати як білоруським, так і російським спецслужбам.

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Нагадаємо, Антон Мотолько розповів про загрозу з білорусі. Він спрогнозував, що станеться, якщо лукашенко таки ризикне повноцінно напасти на Україну. Тоді в білоруської армії почнуться жахливі проблеми. У них є 3 надзвичайно невдалих варіанти, як все може закінчитися.