ЕС решился на подобное законодательство только в 2020 году. Об этом рассказал Алексей Печий в своем видеоблоге "Теории заговора". Он добавил, многие еще тогда говорили, что в таком виде закон – просто "пустышка".

Больше здесь Европа подбирается к кошелькам путинских олигархов: правда или иллюзия

В отличие от Актов США, Канады и Великобритании, в европейском списке санкций не упоминается ни имени Магнитского, ни коррупции: ЕС решил вносить прихвостней Путина в черный список только за грубые и массовые нарушения прав человека.

Как отметил журналист, во-первых, в законе специально не упоминается возможность наказания именно путинских олигархов. Во-вторых, для того чтобы внести кого-то в список санкций, нужно единогласное согласие всех 27 членов ЕС.

Голосование могут блокировать

"Как вы понимаете, дружки Путина всегда могут заблокировать такое голосование", – заявил Печий.

Так почему Европа в конце концов не ударит по самому больному для Путина – по его кошельках и олигархах? Почему всегда ограничивается только санкциями против отдельных чиновников и каких-то отраслей производства?

Так вот ответ в принятом "акте Магнитского" – у Евросоюза просто нет такого механизма, который позволил бы вводить санкции против путинских олигархов, просто за то, что они олигархи,

– объяснил Печий.

То есть, как добавил журналист, все видят, что коррупция приводит к нарушению прав человека и беззаконию, но сделать с этим ничего не могут. Поэтому, вряд ли в ближайшее время стоит ожидать от ЕС сокрушительного удара по путинскому режиму, даже если "акт Магнитского" расширят евродепутаты, подытожил он.

Смотрите полностью видеоблог "Теории заговора": видео

"Акт Магнитского": главное