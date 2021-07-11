ЕС решился на подобное законодательство только в 2020 году. Об этом рассказал Алексей Печий в своем видеоблоге "Теории заговора". Он добавил, многие еще тогда говорили, что в таком виде закон – просто "пустышка".
Больше здесь Европа подбирается к кошелькам путинских олигархов: правда или иллюзия
В отличие от Актов США, Канады и Великобритании, в европейском списке санкций не упоминается ни имени Магнитского, ни коррупции: ЕС решил вносить прихвостней Путина в черный список только за грубые и массовые нарушения прав человека.
- Как отметил журналист, во-первых, в законе специально не упоминается возможность наказания именно путинских олигархов.
- Во-вторых, для того чтобы внести кого-то в список санкций, нужно единогласное согласие всех 27 членов ЕС.
Голосование могут блокировать
"Как вы понимаете, дружки Путина всегда могут заблокировать такое голосование", – заявил Печий.
Так почему Европа в конце концов не ударит по самому больному для Путина – по его кошельках и олигархах? Почему всегда ограничивается только санкциями против отдельных чиновников и каких-то отраслей производства?
Так вот ответ в принятом "акте Магнитского" – у Евросоюза просто нет такого механизма, который позволил бы вводить санкции против путинских олигархов, просто за то, что они олигархи,
– объяснил Печий.
То есть, как добавил журналист, все видят, что коррупция приводит к нарушению прав человека и беззаконию, но сделать с этим ничего не могут. Поэтому, вряд ли в ближайшее время стоит ожидать от ЕС сокрушительного удара по путинскому режиму, даже если "акт Магнитского" расширят евродепутаты, подытожил он.
Смотрите полностью видеоблог "Теории заговора": видео
"Акт Магнитского": главное
- Позволяет вводить санкции за нарушение прав человека. Действие механизма санкций от ЕС распространяется на весь мир, на государственные и негосударственные субъекты.
- Так, ЕС сможет вводить санкции против физических и юридических лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека по всему миру, причастных к таким нарушениям или связанных с ними. Говорится о запрете на въезд в ЕС и замораживании активов.
- Кроме того, европейским субъектам будет запрещено финансировать таких лиц.