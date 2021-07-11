ЄС зважився на подібне законодавство тільки у 2020 році. Про це розповів Олексій Печій у своєму відеоблозі "Теории заговора". Він додав, багато ще тоді говорили, що в такому вигляді закон – просто "пустушка".

Більше тут Європа підбирається до гаманців путінських олігархів: правда чи ілюзія

На відміну від Актів США, Канади і Великобританії, у європейському списку санкцій механізмі не згадується ні імені Магнітського, ні корупції: ЄС вирішив вносити прихвоснів Путіна в чорний список тільки за грубі й масові порушення прав людини.

Як зазначив журналіст, по-перше, у законі навмисне не згадується можливість покарання саме путінських олігархів. По-друге, для того щоби внести когось до списку санкцій, потрібно одноголосна згода всіх 27 членів ЄС.

Голосування можуть блокувати

"Як ви розумієте, дружки Путіна завжди можуть заблокувати таке голосування", – заявив Печій.

Тож, чому Європа нарешті не вдарить по найболючішому для Путіна – по його гаманцях та олігархах? Чому завжди обмежується тільки санкціями проти окремих чиновників і якихось галузей виробництва?

Так ось відповідь у прийнятому "акті Магнітського" – у Євросоюзу просто немає такого механізму, який дозволив би вводити санкції проти путінських олігархів, просто за те, що вони олігархи,

– пояснив Печій.

Тобто, як додав журналіст, усі бачать, що корупція призводить до порушення прав людини й беззаконню, але зробити з цим нічого не можуть. Тож, навряд чи найближчим часом варто очікувати від ЄС нищівного удару по путінському режиму, навіть якщо "акт Магнітського" розширять євродепутати, підсумував він.

Дивіться повністю відеоблог "Теории заговора": відео

"Акт Магнітського": головне