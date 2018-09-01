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"Акт сочувствия": как российский режиссер вспомнил о Сенцове на Венецианском кинофестивале

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Косаковский надел рубашку с оранжевыми цифрами "111"
Косаковский надел рубашку с оранжевыми цифрами "111" / Фото из соцсетей

Российский режиссер-документалист Виктор Косаковский вспомнил о своем незаконно осужденном украинском коллеге Олеге Сенцове на Венецианском кинофестивале.

Об этом информирует Interfax.

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Отмечается, что российский документалист надел рубашку с оранжевыми цифрами "111", которые символизируют количество дней голодания Сенцова.

То, что я делаю, – не политическое высказывание, а акт сочувствия. Как коллега Олега Сенцова, я не могу забывать, что он голодает 111-й день. Мы не должны забывать об этом,
– отметил Виктор Косаковский.

Добавим, что 30 августа генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил озабоченность состоянием здоровья незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова, который продолжает голодовку более 100 дней.

За что в России осудили Олега Сенцова? Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года он голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.

Теги: Украинцы в плену РФ Кино Олег Сенцов Новости политики
Источник: 24 Канал
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