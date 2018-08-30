В ООН обеспокоены состоянием Сенцова
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обеспокоен состоянием здоровья незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова, который продолжает голодовку более 100 дней.
Об этом сообщил спикер Гутерреша Стефан Дюжаррик.
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В ответ на вопрос спикер сообщил, что генеральный секретарь остается обеспокоенным состоянием здоровья Олега Сенцова, который уже больше 100 дней голодает, и по сообщениям находится в критическом состоянии,
– говорится в сообщении.
Дюжаррик отметил, что вопрос состояния здоровья украинского режиссера был частью обсуждений между генеральным секретарем и российской властью.
Напомним, 28 августа стало известно, что экс-президент Польши и нобелевский лауреат Лех Валенса предлагает выдвинуть украинца, политзаключенного Кремля Олега Сенцова в кандидаты на Нобелевскую премию мира.
За что в России осудили Олега Сенцова?
Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года он голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.
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