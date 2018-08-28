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"Дистрофия, анемия, гипоксия": Сенцов написал о своем состоянии в новом письме

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Сенцов написал новое письмо из российской колонии
Сенцов написал новое письмо из российской колонии / Фото из открытых источников

Продюсер пьесы Олега Сенцова "Номера" Анна Паленчук получила от украинского режиссера письмо из заключения. В нем Сенцов комментирует свое состояние и рассказывает, чем занимается в колонии.

Об этом Паленчук написала на своей странице в Facebook.

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Я вообще не верю, что меня к ним выпустят (речь идет о наших съемках), или вообще это произойдет. Чтобы понять о моем самочувствии, загугли: дистрофия, анемия, гипоксия,
– процитировала продюсер письмо Олега Сенцова.

Также она добавила, что многих людей заинтересовала старая книга на постели украинского пленника, которую они заметили на его последнем фото из колонии.

"Я спросила в своем письме, что это за книга. Он ответил, что это – античный словарь. Также он сейчас читает Набокова", – добавила Паленчук.

Напомним, 23 августа в сети распространили письмо Олега Сенцова, в котором он поблагодарил людей за поздравления с днем рождения и пообещал не подвести, не сдаться и постараться не умереть.

За что в России осудили Олега Сенцова?Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года он голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.

Теги: Новости России Новости Украины заложники Украинцы в плену РФ Олег Сенцов
Источник: 24 канал
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