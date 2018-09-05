Актер Кевин Спейси не понесет наказание за сексуальное насилие: известна причина

Голливудский актер Кевин Спейси, который сыграл главную роль в сериале "Карточный домик", не будет наказан за сексуальные домогательства.

Об этом сообщил прокурор штата Джорджия, передает TMZ.

По мнению представителей правоохранительных органов, срок давности предполагаемых преступлений, совершенных Кевином Спейси, превышает установленные нормы. Как известно, жертвы актера заявляли, что сексуальное насилие он совершил в начале 90-ых, следовательно прошло более 25 лет, когда они решили рассказать свою историю миру.

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Прокуроры убеждают, что в таких случаях собрать доказательную базу против злоумышленников очень сложно, ведь ни свидетелей, ни каких-либо фактов, подтверждающих заявления жертв сексуального насилия, невозможно найти.

Кроме Кевина Спейси, обвинения снимут и со скандального актера Стивена Сигала.

Напомним, что в конце 2017 года несколько актеров обвинили Кевина Спейси в сексуальных домогательствах. В частности, звезда фильма "Стартрек" Энтони Репп заявил, что актер домогался его, когда парню было всего 14 лет. В ответ Кевин Спейси признался в нетрадиционной ориентации и признал вину. Голливудский актер извинился и начал лечиться от сексуальной зависимости.