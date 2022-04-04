Таким образом актеры всемирно известных бродвейских театров выразили свою поддержку украинцам в борьбе с российской агрессией.

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Жители Нью-Йорка пришли на акцию с сине-желтыми флагами. Кроме того, флаги Украины украсили здания на Таймс-Сквер.

Бомбардировка драмтеатра Мариуполя вдохновила актеров выйти на улицы

Актеры бродвейских театров в США решили выйти на главную улицу Нью-Йорка, чтобы привлечь внимание мира к трагической бомбардировке драматического театра в Мариуполе.

Бомбардировка театра действительно вдохновила нас собраться вместе, чтобы привлечь внимание мира,

– рассказала актриса, лауреат премии Тони, Лорен Паттен.

Напомним, ранее в центре Нью-Йорка мэр поднял флаг Украины. Он будет развеваться в Соединенных Штатах вплоть до победы.

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