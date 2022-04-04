У такий спосіб актори всесвітньовідомих бродвейських театрів висловили свою підтримку українцям у боротьбі з російською агресією.
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Мешканці Нью-Йорку прийшли на акцію із синьо-жовтими стягами. Крім того, прапори України прикрасили будівлі на Таймс-Сквер.
Бомбардування драмтеатру Маріуполя надихнуло акторів вийти на вулиці
Актори бродвейських театрів у США вирішили вийти на головну вулицю Нью-Йорка, аби привернути увагу світу до трагічного бомбардування драматичного театру в Маріуполі.
Бомбардування театру справді надихнуло нас зібратися разом, щоб привернути увагу світу,
– розповіла акторка, лауреат премії Тоні, Лорен Паттен.
Нагадаємо, раніше у центрі Нью-Йорка мер підняв прапор України. Він майорітиме у Сполучених Штатах аж до перемоги.
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