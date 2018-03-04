Активистка FEMEN обнажилась перед "другом Путина" Берлускони: фото 18+

В Италии, где проходят парламентские выборы, одна из активисток FEMEN устроила провокацию против экс-премьера страны Сильвио Берлускони.

Женщина выпрыгнула на стол и сказала "Время вышло, Берлускони".

Охрана сработала оперативно – схватила и вывела ее, после чего Берлускони проголосовал на парламентских выборах.

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Согласно опросам, блок "Вперед, Италия" и партия правых популистов "Лига Севера", которые объединились вокруг Сильвио Берлускони, набирают 35%.

Демократическая партия Италии, которая сейчас находится у власти, может получить 22,6% голосов, а вместе со своими сателлитами – в частности, партией "Европа +" – почти 28%. Партия "Движение пяти звезд" (M5S) может получить 28,6% голосов.

Ни одна из политических сил, по предварительным опросам, не получает большинство в парламенте.

Кто такой Сильвио Берлускони? Это итальянский политик, бывший премьер министр Италии и один из самых богатых медиа-магнатов в Италии. После прекращения своих полномочий как премьер-министра Италии в 2011 году, Берлускони продолжил поддерживали контакты с президентом России Владимиром Путиным.