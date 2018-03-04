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Активістка FEMEN оголилась перед "другом Путіна" Берлусконі: фото 18+

1930 Читать новость на русском
Активістка FEMEN оголилась перед Берлусконі
Активістка FEMEN оголилась перед Берлусконі / tsn.ua

В Італії, де проходять парламентські вибори, одна із активісток FEMEN влаштувала провокацію - проти екс-прем'єра країни Сильвіо Берлусконі.

Жінка вистрибнула на стіл та вигукнула "Час сплив, Берлусконі".

Охорона спрацювала оперативно – схопила та вивела її, після чого Берлусконі проголосував на парламентських виборах.

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Згідно з опитуваннями, блок "Вперед, Італіє" і партія правих популістів "Ліга Півночі", що об'єдналися навколо Сільвіо Берлусконі, набирають 35%.

Демократична партія Італії, яка нині перебуває при владі, може отримати 22,6% голосів, а разом зі своїми сателітами – зокрема, партією "Європа+" – майже 28%. Партія "Рух п'яти зірок" (M5S) може отримати 28,6% голосів.

Жодна з політсил, за попередніми опитуваннями, не отримує більшість у парламенті.

Хто такий Сильвіо Берлусконі? Це італійський політик, колишній Прем'єр міністр Італії і один з найзаможніших медіа-магнатів в Італії. Після припинення своїх повноважень як прем'єр міністр Італії у 2011 році, Берлусконі продовжив підтримували контакти з президентом Росії Володимиром Путіним.

Теги: FEMEN
Джерело: 24 Канал
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