Шевченковский районный суд Киева 15 июня продолжит рассмотрение меры пресечения активисту Сергею Стерненко. Под зданием суда собрались правоохранители.

Поздно вечером 12 июня суд объявил перерыв. И уже 15 июня в 10:00 Шевченковский районный суд Киева продолжил заседание, сообщает 24 канал.

Что было ранее Избрание меры пресечения Стерненко: под судом обострились столкновения

Какова ситуация под судом сейчас

Сейчас под судом собралось большое количество правоохранителей, которые "заняли" улицу Дегтяревскую. Об этом написал в Facebook журналист Марьян Кушнир.

Дело Сергея Стерненко. Часть вторая... Нацгвардейцы, копы и т.д. просто не заканчиваются. Вся Дегтяревская в них. Не могут умоститься. И это еще начало,

– написал журналист.

Что происходит под зданием суда: смотрите видео​

Сам Сергей Стрененко написал, что его защита заявила об отводе прокурора Бозовуляка. Заметим, что это происходит уже не впервые. Еще во время прошлого заседания защита попросила отвода прокурора Николая Бозавуляка. Адвокаты и сам Стерненко подготовили 4 отдельные заявления на отвод. Однако суд отказал в отводе прокурора.

Поскольку он раньше разгласил сведения о принятых в отношении меня мерах безопасности, то совершил уголовное преступление, предусмотренное статьей 381 УК Украины,

– отметил Стерненко.

Впоследствии Стерненко добавил: "В отводе предвзятого прокурора Бозовуляка судья Бугиль снова отказал".

Избрание меры пресечения Сергею Стерненко: смотрите онлайн-трансляцию

Как завершилось предварительное заседание

В заседании свидетельствовали вызванные стороной защиты депутаты Верховной Рады, члены Временной следственной комиссии для осуществления парламентского контроля за расследованием нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов в течение 2017-2018 годов Соломия Бобровская и Гео Лерос.

Стерненко вручили ходатайство о круглосуточном домашнем аресте. После заседания активист под аплодисменты вышел к своим сторонникам и поблагодарил их за поддержку.

Всего более 200 человек выразили свое желание взять активиста на поруки, в частности народные депутаты от партий "Голос" и "Европейская солидарность". Они написали соответствующие заявления.