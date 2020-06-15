Шевченківський районний суд Києва 15 червня продовжить розгляд запобіжного заходу активісту Сергію Стерненко. Під будівлею суду зібралися правоохоронці.

Пізно ввечері 12 червня суд оголосив перерву. І вже 15 червня о 10:00 Шевченківський районний суд Києва продовжив засідання, повідомляє 24 канал.

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Яка ситуація під судом зараз

Наразі під судом зібралася велика кількість правоохоронців, які "зайняли" вулицю Дегтярівську. Про це написав у фейсбуці журналіст Мар'ян Кушнір.

Справа Сергія Стерненко. Частина друга... Нацгвардійці, копи тощо просто не закінчуються. Вся Дегтярівська в них. Не можуть вмоститися. І це ще початок,

– написав журналіст.

Сам Сергій Стрененко написав, що його захист заявив про відвід прокурора Бозовуляка. Зауважимо, що це відбувається вже не вперше. Ще під час минулого засідання захист висловив прохання відводу прокурора Миколи Бозавуляка. Адвокати і сам Стерненко підготували 4 окремі заяви на відвід. Однак суд відмовив у відводі прокурора.

Оскільки він раніше розголосив відомості про вжити відносно мене заходи безпеки, то вчинив кримінальне правопорушення, передбачене статтею 381 КК України,

– зазначив Стерненко.

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Як завершилося попереднє засідання

У засіданні свідчили викликані стороною захисту депутати Верховної Ради, члени Тимчасової слідчої комісії для здійснення парламентського контролю за розслідуванням нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів протягом 2017 – 2018 років Соломія Бобровська і Ґео Лерос.

Стерненку вручили клопотання про цілодобовий домашній арешт. Після засідання активіст під аплодисменти вийшов до своїх прихильників і подякував їм за підтримку.

Загалом понад 200 людей висловили своє бажання взяти активіста на поруки, зокрема народні депутати від партій "Голос" та "Європейська солідарність". Вони написали відповідні заяви.