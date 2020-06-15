Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід активісту Сергієві Стерненку – домашній арешт у військові частині в Одесі терміном на два місяці. Після цього Стерненко вийшов до активістів, що підтримували його під судом, і прокоментував таке рішення.

Як Стерненко відреагував на рішення суду

Активіст вважає, що запобіжний захід йому обрали ще до судового засідання. Про це він заявив під будівлею Шевченківського райсуду Києва, повідомляє 24 канал.

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"Суддя пішов у нарадчу кімнату просто для того, щоб дотриматись формальностей. Це рішення було написано в Офісі генерального прокурора. Ця влада перевершила в абсурді саму себе". – зауважив Стерненко.

Також він прокоментував рішення відбувати домашній арешт у військовій частині. Активіст підкреслив, що це режимний об’єкт, тому його туди навіть не пустять.

Суддя мав інформацію про те, що я проживаю в Києві. Клопотання було саме про те, щоб дати мені запобіжний захід за адресою в Києві. В Одесі на вулиці Приморській, 37 розташовано загін прикордонників. Ми просили суддю роз’яснити це рішення – він втік. Ми просили прокурора – він втік,

– переконує Стерненко.

За його словами, якщо він не виконає це рішення, отже порушить покладені на нього обов’язки.

"Отже, прокурор прийде в суд і скаже: "Дивіться, Стерненко не виконав рішення суду щодо запобіжного заходу". Наступний за тяжкістю запобіжний захід – це тільки тримання під вартою",– наголосив він.

Після цих слів Стерненко порвав документ і попросив своїх прибічників не розходитися.

"Зараз я піду до адвокатів, і ми вирішимо, що робити далі", – підсумував активіст.

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