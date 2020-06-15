Шевченківський районний суд у Києві 15 червня обрав запобіжний захід активісту Сергію Стерненку. Його відправили під цілодобовий домашній арешт на 60 діб. Хоча ще під час минулого засідання 12 червня понад 200 людей висловили своє бажання взяти активіста на поруки.

Днями Стерненку оголосили підозру в умисному вбивстві. Мовиться про ножове поранення, яке він завдав Івану Кузнєцову – чоловіку, що вчинив на активіста напад. Суд задовольнив клопотання прокурорів, пише 24 канал.

Раніше СБУ оголосила в розшук нападника на Стерненка Олександра Ісайкула

Запобіжний захід для Стерненка

Активіста відправили під цілодобовий домашній арешт. Між тим взяти на особисті поруки Стерненка були готові десятки активістів та зокрема депутати від "Голосу" Соломія Бобровська, нардепка від "Європейської Солідарності" та доброволиця Яна Зінкевич, і депутати від "Слуги народу" Гео Лерос.

Однак сторона обвинувачення наполягла на цілодобовому домашньому арешті, бо Стерненко "може переховуватися та втекти". Між тим ще один фігурант справи, який брав участь у нападі – Олександр Ісайкул вже втік за кордон. Наразі він перебуває в розшуку, однак у розшукових обліках на сайті СБУ та МВС Ісайкул досі не значиться.



Стерненко у суді / Фото Марини Мольки, 24 канал

Що заявив Стерненко

У своєму зверненні до суду перш за все він просив відводу судді, якого вважає упередженим. Вмотивували адвокати і сам Стерненко це тим, що Володимир Бугіль розглядав справи Майдану, а Стерненко був активним учаником тих подій. Однак захисту відмовили у відводі судді. Опісля захист став клопотати про відвід прокурора.

Щодо відводу прокурора Миколи Бозавуляка, Стерненко заявив, що є претензії по оформленню протокола. Зокрема щодо заяви, що Стерненко сам завдав собі поранень вже після смерті Кузнецова. Окрім того, за словами Стерненка, прокурор не долучив матеріали про повторний розтин тіла Кузнецова, у якому були важливі подробиці. Натомість він долучив протокол із неправдивими даними, як стверджує Стерненко.



Прокурор Микола Бозавуляк (праворуч) / Фото з фейсбук-сторінки Стерненка

Адвокт Стерненка зазначив, що маршрут Стерненка у протоколі, заповненим прокурором, є некоректним. Слідство склало неправильну карту пересувань, а протокол був оформлений без спеціалістів. На відвід прокурора захист підготував чотири окремих заяви, однак їх також не задовольнили.

Загалом адвокати і сам Стерненко вкотре назвали справу сфабрикованою на догоду "ручним прокурорам і самої Венедіктової".

15 червня захист Стерненка знов заявив про відвід прокурора Бозовуляка, однак суддя Бугіль вчергове відмовив.

До теми Обрання запобіжного заходу Стерненку: під судом загострилися сутички

Що висловили прокурори

У залі суду прокурор Микола Бозавуляк зачитав детальний опис подій, що сталися 24 травня 2018 року. Конфлікт між нападниками Кузнєцовим, Ісайкулом і Стерненком стався на ґрунті "раптово виниклих неприязних відносин".

Коли Стерненко став оборонятися від нападників, отримав удар в голову, що призвела до травми. Надалі він дістав і став ним погрожувати. Як підтвердив прокурор, Стерненко використав своє право на захист.

Ісайкул крикнув своєму "нападнику", що потрібно розбігатися. Стерненко наздогнав Кузнецова, як свідчать обвинувачення, завдав щонайменше три удари по тулубу Кузнецова. Він спричинив йому різані рани живота, плеча і грудної клітки.

Як зачитав в обвинуваченні прокурор, Стерненко сам наніс собі рану руки, аби інсценізувати збройний напад.

Як відбувалося засідання 12 червня

Під будівлею суду зібралося близько тисячі людей, які прийшли підтримати активіста. Однак людей всередину будівлі суду не пускали. Охорона мотивувала це тим, що через карантин в суді можуть перебувати лише 20 осіб, які є власне учасниками процесу.

На місце підігнали десятки правоохоронців, аби не допустити сутичок. Однак сутички таки сталися: спершу підтримка Стерненка зчепилася із журналістами видання проросійського блогера Анатолія Шарія Шарій.нет. Цю перепалку швидко владнали.

Серйозний конфлікт стався, коли активісти намагалися прорватися до зали суду: і надворі, і у приміщенні суду відбувалися сутички. Бранець Кремля Володимир Балух заявив, що його побили правоохоронці.



Володимира Балуха виводять силовики / Фото з фейсбук-сторінки Стерненка



Журналістів не пускали у залу суду / Фото Марини Мольки, 24 канал

Підтримати Стерненка прийшли також нардеп зі "Слуги народу" Гео Лерос, депутати від "Голосу" Ольга Стефанишина і керівник фракції Кіра Рудик, ексочільниця МОЗ Уляна Супрун.



Люди під судом / Фото Марини Мольки, 24 канал



Людей під будівлю суду прийшло чимало / Фото Марини Мольки, 24 канал

Що сталося під судом

Від самого початку засідання правоохоронці відмовилися запускати людей до зали. Кілька годин без активістів всередині зали суду розглядали клопотання про відвід судді і прокурора.

Зрештою після перерви Стерненко заявив, що не повернеться до зали суду без людей, які прийшли його підтримати.



Активісти зчепилися із правоохоронцями / Фото "Київ Оперативний"

Підсумки засідання 15 червня

Шевченківський районний суд Києва 15 червня продовжить розгляд запобіжного заходу активісту Сергію Стерненко. Під будівлею суду зібралися правоохоронці та Нацгрвардійці.

Що каже ТСК у Верховній Раді

Раніше Тимчасова слідча комісія парламенту, яка здійснює контроль за розслідуванням нападів на активістів, засудила дії СБУ та вручення підозри в умисному вбивстві Сергію Стерненку.

Окрім того, 12 червня стало відомо, що СБУ оголосила в розшук другого нападника на Стерненка Олександра Ісайкула. Коли саме це зробили – точно невідомо. Сам Стерненко звинувачує СБУ в тому, що там дали можливість Ісайкулу втекти з України – спочатку в Молдову, потім – в Німеччину. А після того, як він став підозрюваним – до Російської Федерації.

Справа Стерненка: коротко