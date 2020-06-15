Шевченковский районный суд в Киеве 15 июня избрал меру пресечения активисту Сергею Стерненко. Его отправили под круглосуточный домашний арест на 60 суток. Хотя еще во время прошлого заседания 12 июня более 200 человек выразили свое желание взять активиста на поруки.

На днях Стерненко объявили подозрение в умышленном убийстве. Речь идет о ножевом ранении, которое он нанес Ивану Кузнецову – мужчине, что совершил нападение на активиста. Суд удовлетворил ходатайство прокуроров, пишет 24 канал.

До этого СБУ объявила в розыск напавшего на Стерненко Александра Исайкула

Мера пресечения для Стерненко

Активиста отправили (под круглосуточный домашний арест). Между тем взять на поруки Стерненко были готовы десятки активистов и в частности депутаты от "Голоса" Соломия Бобровская, нардеп от "Европейской Солидарности" и доброволец Яна Зинкевич, депутаты от "Слуги народа" Гео Лерос.

Однако сторона обвинения настояла на круглосуточном домашнем аресте, потому что Стерненко "может скрываться и бежать". Между тем еще один фигурант дела, который участвовал в нападении – Александр Исайкул уже сбежал за границу. Сейчас он находится в розыске, однако в розыскных учетах на сайте СБУ и МВД Исайкул до сих пор не значится.



Стерненко в суде / Фото Марины Мольки, 24 канал

Что заявил Стерненко

В своем обращении к суду прежде всего он просил отвода судьи, которого считает предвзятым. Мотивировали адвокаты и сам Стерненко это тем, что Владимир Бугиль рассматривал дела Майдана, а Стерненко был активным учаником тех событий. Однако защите отказали в отводе судьи. После защита стала ходатайствовать об отводе прокурора.

Относительно отвода прокурора Николая Бозавуляка, Стерненко заявил, что есть претензии по оформлению протокола. В частности в отношении заявления, что Стерненко сам нанес себе ранения уже после смерти Кузнецова. Кроме того, по словам Стерненка, прокурор не приобщил материалы о повторном вскрытии тела Кузнецова, в котором были важные подробности. Вместо этого он приобщил протокол с ложными данными, как утверждает Стерненко.



Прокурор Николай Бозавуляк (справа) / Фото с фейсбук-страницы Стерненко

Адвокт Стерненко отметил, что маршрут Стерненко в протоколе, заполненным прокурором, является некорректным. Следствие составило неправильную карту передвижений, а протокол был оформлен без специалистов. На отводе прокурора защита подготовил четыре отдельных заявления, однако их не удовлетворили.

В целом адвокаты и сам Стерненко в очередной раз назвали дело сфабрикованным в угоду "ручным прокурорам и самой Венедиктовой".

15 июня защита Стерненко вновь заявил об отводе прокурора Бозовуляка, однако судья Бугиль очередной раз отказал.

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Что выразили прокуроры

В зале суда прокурор Николай Бозавуляк зачитал детальное описание событий, произошедших 24 мая 2018 года. Конфликт между нападающими Кузнецовым, Исайкулом и Стерненко произошел на почве "внезапно возникших неприязненных отношений".

Когда Стерненко стал обороняться от нападавших, получил удар в голову, что привело к травме. В дальнейшем он достал и стал им угрожать. Как подтвердил прокурор, Стерненко использовал свое право на защиту.

Исайкул крикнул своему "нападающему", что нужно разбегаться. Стерненко догнал Кузнецова, как свидетельствуют обвинения, нанес как минимум три удара по туловищу Кузнецова. Он причинил ему резаные раны живота, плеча и грудной клетки.

Как зачитал в обвинении прокурор, Стерненко сам нанес себе рану руки, чтобы инсценировать вооруженное нападение.

Как проходило заседание 12 июня

Под зданием суда собралось около тысячи людей, которые пришли поддержать активиста. Однако людей внутрь здания суда не пускали. Охрана мотивировала это тем, что из-за карантина в суде могут находиться лишь 20 лиц, которые собственно являлись участниками процесса.

На место подогнали десятки правоохранителей, чтобы не допустить столкновений. Однако столкновения все-таки произошли: сначала поддержка Стерненко сцепилась с журналистами издания пророссийского блогера Анатолия Шария Шарий.нет. Эту перепалку быстро уладили.

Серьезный конфликт произошел, когда активисты пытались прорваться в зал суда: и на улице, и в помещении суда происходили стычки. Пленник Кремля Владимир Балух заявил, что его избили правоохранители.



Владимира Балуха выводят силовики / Фото с фейсбук-страницы Стерненко



Журналистов не пускали в зал суда / Фото Марины Мольки, 24 канал

Поддержать Стерненко пришли также нардеп из "Слуги народа" Гео Лерос, депутаты от "Голоса" Ольга Стефанишина и руководитель фракции Кира Рудик, экс-руководитель МЗ Ульяна Супрун.



Люди под судом / Фото Марины Мольки, 24 канал



Людей под здание суда пришло немало / Фото Марины Мольки, 24 канал

Что произошло под судом

С самого начала заседания правоохранители отказались запускать людей в зал. Несколько часов без активистов внутри зала суда рассматривали ходатайство об отводе судьи и прокурора.

В итоге после перерыва Стерненко заявил, что не вернется в зал суда без людей, которые пришли его поддержать.



Активисты сцепились с правоохранителями / Фото "Киев Оперативный"

Итоги заседания 15 июня

Шевченковский районный суд Киева 15 июня продолжит рассмотрение меры пресечения активисту Сергею Стерненко. Под зданием суда собрались правоохранители и нацгвардийцы.

Что говорит ВСК в Верховной Раде

Ранее Временная следственная комиссия парламента, которая осуществляет контроль за расследованием нападений на активистов, осудила действия СБУ и вручения подозрения в умышленном убийстве Сергею Стерненко.

Кроме того, 12 июня стало известно, что СБУ объявила в розыск второго нападавшего на Стерненко Александра Исайкула. Когда именно это сделали – точно неизвестно. Сам Стерненко обвиняет СБУ в том, что там дали возможность Исайкулу сбежать из Украины – сначала в Молдавию, потом – в Германию. А после того, как он стал подозреваемым в Российской Федерации.

Дело Стерненко: коротко