СБУ объявила в розыск нападавшего на Стерненко Александра Исайкула
Подозреваемого в нападении на активиста Сергея Стерненко Александра Исайкула объявили в розыск. Где он находится – неизвестно.
Информацию о том, что Александр Исайкул объявлен в розыск, со ссылкой на Службу безопасности Украины сообщает "РБК-Украина".
К слову В СБУ объяснили, почему активисту Стерненко вручили подозрение об умышленном убийстве
При этом отмечается, что в этом деле подозреваемым проходит и Иван Кузнецов, который погиб во время нападения на Стерненко.
Но стоит отметить, что в сообщении СБУ не указывается, когда именно Исайкула объявили в розыск.
Сам Стерненко за день до этого написал, что нападающего не ищут, хотя ему и выдвинули подозрение.
Активист также обвинил СБУ в том, что они позволили Исайкулу сбежать из Украины – сначала в Молдову, затем – в Германию. А после того, как он стал подозреваемым – в Российскую Федерацию.
Дело Стерненко: коротко о главном
- На Сергея Стерненко трижды совершали покушения в 2018 году в Одессе. Несмотря на то, что он просил о государственной охране, ему отказали.
- Во время третьего покушения активист отбился от нападавших, и в драке смертельно ранил одного из них – Ивана Кузнецова. Второй нападавший – Александр Исайкул – скрылся с места происшествия. Сам Стерненко тоже получил ранения.
- Пророссийские активисты потребовали осудить Стерненко за убийство. Зато на его защиту стало много проукраинских активистов, а в городах прошли акции в его поддержку.
- Когда Ирина Венедиктова стала генеральной прокуроршей, она заявила об объявлении подозрения Стерненко. И даже проводила по этому поводу совещания с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Хотя дело о нападениях находится в подчинении СБУ, а не полиции или прокуратуры.
- Бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявлял об определенном давлении на него, чтобы он объявил подозрение Стерненко.
- СБУ все же вручила подозрение активисту по статьям об умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. Впоследствии состоится избрание меры пресечения активисту в суде, ему грозит до 15 лет лишения свободы.