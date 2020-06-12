Подозреваемого в нападении на активиста Сергея Стерненко Александра Исайкула объявили в розыск. Где он находится – неизвестно.

Информацию о том, что Александр Исайкул объявлен в розыск, со ссылкой на Службу безопасности Украины сообщает "РБК-Украина".

К слову В СБУ объяснили, почему активисту Стерненко вручили подозрение об умышленном убийстве

При этом отмечается, что в этом деле подозреваемым проходит и Иван Кузнецов, который погиб во время нападения на Стерненко.

Но стоит отметить, что в сообщении СБУ не указывается, когда именно Исайкула объявили в розыск.

Сам Стерненко за день до этого написал, что нападающего не ищут, хотя ему и выдвинули подозрение.

Активист также обвинил СБУ в том, что они позволили Исайкулу сбежать из Украины – сначала в Молдову, затем – в Германию. А после того, как он стал подозреваемым – в Российскую Федерацию.

Дело Стерненко: коротко о главном