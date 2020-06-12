Підозрюваного у нападі на активіста Сергія Стерненка Олександра Ісайкула оголосили в розшук. Де він перебуває – невідомо.

Інформацію про те, що Олександр Ісайкул оголошений в розшук, з повідомленням на Службу безпеки України повідомляє "РБК-Україна".

До слова У СБУ пояснили, чому активісту Стерненку вручили підозру про умисне вбивство

При цьому зазначається, що у цій справі підозрюваним проходить і Іван Кузнецов, який загинув під час нападу на Стерненка.

Та варто відзначити, що в повідомленні СБУ не вказується, коли саме Ісайкула оголосили в розшук.

Сам Стерненко за день до цього написав, що нападника не шукають, хоча йому і висунули підозру.

Активіст також звинуватив СБУ в тому, що вони дали можливість Ісайкулу втекти з України – спочатку в Молдову, потім – в Німеччину. А після того, як він став підозрюваним – до Російської Федерації.

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