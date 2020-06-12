СБУ оголосила в розшук нападника на Стерненка Олександра Ісайкула
Підозрюваного у нападі на активіста Сергія Стерненка Олександра Ісайкула оголосили в розшук. Де він перебуває – невідомо.
Інформацію про те, що Олександр Ісайкул оголошений в розшук, з повідомленням на Службу безпеки України повідомляє "РБК-Україна".
До слова У СБУ пояснили, чому активісту Стерненку вручили підозру про умисне вбивство
При цьому зазначається, що у цій справі підозрюваним проходить і Іван Кузнецов, який загинув під час нападу на Стерненка.
Та варто відзначити, що в повідомленні СБУ не вказується, коли саме Ісайкула оголосили в розшук.
Сам Стерненко за день до цього написав, що нападника не шукають, хоча йому і висунули підозру.
Активіст також звинуватив СБУ в тому, що вони дали можливість Ісайкулу втекти з України – спочатку в Молдову, потім – в Німеччину. А після того, як він став підозрюваним – до Російської Федерації.
Справа Стерненка: коротко про головне
- На Сергія Стерненка тричі здійснювали замахи у 2018 році в Одесі. Попри те, що він просив про державну охорону, йому відмовили.
- Під час третього замаху активіст відбився від нападників, і в бійці смертельно порав одного з них – Івана Кузнецова. Другий нападник – Олександр Ісайкул – втік з місця події. Сам Стерненко теж отримав поранення.
- Проросійські активісти почали вимагати засудити Стерненка за вбивство. Натомість на його захист стало чимало проукраїнських активістів, а в містах пройшли акції на його підтримку.
- Коли Ірина Венедіктова стала генеральною прокуроркою, вона заявила про оголошення підозри Стерненку. І навіть проводила щодо цього наради з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. Хоча справа про напади перебуває у підпорядкуванні СБУ, а не поліції чи прокуратури.
- Колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявляв про певний тиск на нього, щоб він оголосив підозру Стерненку.
- СБУ таки вручила підозру активісту за статтями про умисне вбивство та незаконне носіння холодної зброї. Згодом відбудеться обрання запобіжного заходу активісту у суді, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.